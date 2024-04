FC Barcelona planuje przedłużyć umowę z Pau Cubarsim. Jak poinformował dziennik AS, Duma Katalonii zaproponuje 17-latkowi kontrakt do 2029 roku z dużą podwyżką wynagrodzenia.

Cubarsi z nowym kontraktem, w ostatnim sezonie zarobi 12 milionów

FC Barcelona nie boi się stawiać na młodych zawodników wychowanych w szkółce La Masii. Ostatnim dowodem na to, że juniorzy Dumy Katalonii dość szybko wchodzą do seniorskiej piłki jest Pau Cubarsi. Środkowy obrońca przebojem wdarł się do wyjściowej jedenastki i nie oddał wywalczonego miejsca. W nagrodę za świetne występy klub zaoferuje mu nowy kontrakt z ogromną podwyżką wynagrodzenia, które z każdym rokiem będzie wzrastać.

Jak poinformował hiszpański dziennik AS, 17-letni zawodnik może liczyć na umowę aż do 2029 roku. Co więcej, pensja piłkarza będzie wynosić w przyszłej kampanii 4 miliony euro, a z każdym następnym sezonem będzie coraz większa. W ostatnim roku obowiązywania kontraktu Cubarsi ma zarabiać aż 12 milionów euro. Dodatkowo zwiększona zostanie suma odstępnego. Wraz z nową umową klauzula wykupu ma opiewać na 500 milionów bądź miliard euro.

Pau Cubarsi w tym sezonie wystąpił we wszystkich rozgrywkach w 18 meczach, w których zaliczył jedną asystę. Na boisku spędził łącznie 1458 minut. W przyszłej kampanii być może zajmie miejsce Araujo w pierwszej jedenastce. Urugwajczyk decyzją Xaviego ma zostać sprzedany w letnim oknie transferowym.

Gra w seniorskiej drużynie FC Barcelony przyczyniła się również do debiutu w reprezentacji Hiszpanii. Cubarsi po raz pierwszy w barwach La Furia Roja wystąpił w meczu z Kolumbią i stał się najmłodszym obrońcą w historii, który zagrał w kadrze narodowej.