Nie tylko Gavi, ale Pedri również. Powrót gwiazdy Barcelony bliżej niż dalej

Pedri doznał w styczniu kontuzji uda, przez którą miał pauzować aż do połowy marca. Mundo Deportivo twierdzi jednak, że powrót pomocnika nastąpi szybciej. FC Barcelona może z niego skorzystać już podczas meczu z Levante, który odbędzie się 22 lutego.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Pedri

Pedri powinien wrócić na mecz Barcelona – Levante

FC Barcelona w sezonie 2025/2026 często musi radzić sobie bez kilku ważnych zawodników ze względu na liczne kontuzje. Od początku sezonu Hansi Flick nie mógł korzystać z Gaviego, który zdołał wystąpić tylko w dwóch meczach. Ostatnio stało się jednak jasne, że pomocnik jest blisko powrotu na boisko. Reprezentant Hiszpanii ma wrócić do treningów pod koniec lutego.

Kolejnym piłkarzem, który ostatnio był niedostępny jest Pedri. 23-latek w starciu ze Slavią Praga w Lidze Mistrzów doznał kontuzji uda. W efekcie przerwa w grze pomocnika miała potrwać mniej więcej do połowy marca. Okazuje się, że powinien wrócić szybciej.

Mundo Deportivo twierdzi, że Pedri może być dostępny na spotkanie z Levante w La Liga. Ten mecz zaplanowano na 22 lutego, a więc za nieco ponad dwa tygodnie. Barcelona nie zamierza się jednak spieszyć i cierpliwie czeka, aż wróci do pełni sił. Powrót do zdrowia przebiega bez zakłóceń, więc w najbliższych tygodniach powinniśmy ponownie zobaczyć go na hiszpańskich boiskach.

Pedri rozegrał w tym sezonie 25 meczów we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył 2 gole i zanotował 8 asyst. Katalończycy sprowadzili go z Las Palmas latem 2019 roku, płacąc za niego 23 miliony euro. Łącznie ma na swoim koncie 227 spotkań w klubie.