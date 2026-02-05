Barcelona czeka na Gaviego. Poznali datę powrotu

Gavi pod koniec sierpnia doznał kontuzji, przez co stracił prawie cały trwający sezon. Mundo Deportivo ujawniło datę powrotu pomocnika. FC Barcelona ma go odzyskać pod koniec lutego.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Gavi

Gavi otrzyma zielone światło do gry pod koniec lutego

FC Barcelona słynie ze szkolenia młodych zawodników, którzy kształtują się w słynnej akademii La Masia. Często to właśnie wychowankowie Dumy Katalonii stanowią o sile zespołu. Tak przed laty było m.in. z Leo Messim, czy obecnie z Lamine Yamalem. Pierwsze kroki w piłce nożnej w szkółce Katalończyków stawiał również Gavi. Środkowy pomocnik nie ma jednak ostatnio szczęścia.

Gavi ma zaledwie 21 lat, a już dwukrotnie przechodził ciężkie kontuzje. W sezonie 2023-2024 zerwał więzadła krzyżowe, a w sierpniu ubiegłego roku doznał kontuzji łąkotki. W efekcie musiał przejść artroskopię kolana, co wykluczyło go z gry na pół roku.

Ostatni raz Gavi pojawił się na boisku 23 sierpnia 2025 roku w starciu z Levante. Wcześniej zagrał w meczu z Realem Mallorca w ramach 1. kolejki La Liga. Udało mu się wystąpić w bieżącej kampanii jedynie w dwóch spotkaniach, ale niebawem będzie mógł poprawić ten wynik. Mundo Deportivo poinformowało, że Barcelona poznała datę powrotu pomocnika do treningów.

Hansi Flick może spodziewać się piłkarza na treningu pod koniec lutego. Właśnie wtedy klubowi lekarze mają dać mu zielone światło na powrót. Niedługo potem powinien być gotowy do oficjalnego meczu, który będzie pierwszym od ponad sześciu miesięcy. Gavi zadebiutował w Barcelonie w sierpniu 2021 roku. Łącznie dla Blaugrany rozegrał 155 spotkań.