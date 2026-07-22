Real Madryt dogadał się z Rodrim. Gwiazdor Man City dotrzymał słowa

Real Madryt miał porozumieć się z Rodrim w sprawie dalszych rozmów po zakończeniu mistrzostw świata. Pomocnik Manchesteru City dotrzymał ustaleń, a teraz ruch należy do władz Królewskich.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Rodri

Real Madryt ma porozumienie z Rodrim

Przyszłość Rodriego wciąż pozostaje niewiadomą. Kontrakt pomocnika z Manchesterem City wygasa 30 czerwca 2027 roku, a rozmowy w sprawie nowej umowy nie zakończyły się dotąd porozumieniem.

Według Juana Gato, komentatora cytowanego przez serwis Defensa Central, reprezentant Hiszpanii miał wcześniej otrzymać od Realu Madryt zapewnienie, że klub wróci do tematu jego transferu po zakończeniu mistrzostw świata.

– Rodri miał zobowiązanie ze strony Realu Madryt, że klub poczeka do końca mundialu, aby rozstrzygnąć jego przyszłość. Ta furtka nadal pozostaje otwarta – przekazał Gato.

Rodri miał zaakceptować taki scenariusz i nie podejmować ostatecznej decyzji przed końcem turnieju. Teraz władze Królewskich muszą zdecydować, czy rozpoczną konkretne działania.

Rodri przekonał Real Madryt na mundialu

Real miał wykorzystać mistrzostwa świata do oceny formy fizycznej pomocnika po jego wcześniejszych problemach zdrowotnych. Klub chciał również sprawdzić, jak 30-latek poradzi sobie pod presją w najważniejszych spotkaniach.

Rodri rozwiał wątpliwości, prowadząc Hiszpanię do mistrzostwa świata i zdobywając Złotą Piłkę dla najlepszego zawodnika turnieju. Jego występy miały ponownie przekonać część działaczy do pomysłu sprowadzenia go na Santiago Bernabéu.

Według doniesień sam zawodnik jest jednak otwarty na powrót do Hiszpanii i oczekuje na decyzję Realu Madryt.