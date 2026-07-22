Atletico dało zgodę na wielki transfer Juliana Alvareza!

Atletico miało otworzyć drzwi do głośnego transferu Juliana Alvareza. Hiszpański klub jest gotowy rozważyć sprzedaż napastnika, ale tylko pod warunkiem, że trafi on poza La Ligę.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Atletico zgodzi się na transfer do Arsenalu

Julian Alvarez może tego lata opuścić Atletico Madryt. Jak informuje CaughtOffside, przedstawiciele hiszpańskiego klubu przekazali otoczeniu zawodnika, że są gotowi rozważyć jego sprzedaż do Arsenalu.

Los Colchoneros nie chcą wzmacniać bezpośrednich rywali. Z tego powodu znacznie bardziej odpowiadałby im transfer do Premier League niż przeprowadzka Argentyńczyka do Barcelony lub Realu Madryt.

Dyrektor sportowy Arsenalu Andrea Berta miał już przeprowadzić bezpośrednie rozmowy z napastnikiem. Alvarez nie wyklucza powrotu do Anglii, choć na ten moment jego preferowanym kierunkiem ma pozostawać FC Barcelona.

Arsenal musi przekonać Juliana Alvareza

Największym problemem Kanonierów nie muszą być negocjacje z Atletico, lecz stanowisko samego piłkarza. Jeśli Alvarez zdecyduje się na wyjazd z Hiszpanii, londyński klub może znaleźć się na uprzywilejowanej pozycji.

Kwestią sporną pozostaje również cena. Wcześniej pojawiały się kwoty przekraczające 200 milionów euro, ale taki wydatek jest uznawany za mało realny. Atletico może więc zostać zmuszone do obniżenia oczekiwań, jeśli rzeczywiście dopuści możliwość sprzedaży swojej gwiazdy.

Styl gry Argentyńczyka bardzo dobrze pasowałby do zespołu Mikela Artety. Alvarez potrafi grać jako środkowy napastnik, drugi atakujący i zawodnik operujący za plecami klasycznej dziewiątki.

Na ten moment nie ma informacji o formalnej ofercie. Kluczowe będzie to, czy Alvarez wybierze projekt Arsenalu i zgodzi się na kolejną przygodę w Premier League.