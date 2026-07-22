Foden trafił na listę Barcelony. Man City zdecydował ws. transferu

Phil Foden od dłuższego czasu znajduje się na liście życzeń FC Barcelony. Manchester City podjął jednak decyzję dotyczącą przyszłości reprezentanta Anglii, która może przekreślić szanse na głośny transfer.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Phil Foden

Barcelona obserwuje Phila Fodena

Phil Foden ponownie jest łączony z FC Barceloną. Jak informował wcześniej El Nacional, kataloński klub monitoruje sytuację reprezentanta Anglii i postrzega go jako potencjalną okazję transferową.

Gwiazdor Man City ma odpowiadać wymaganiom Hansiego Flicka. Anglik mógłby występować jako skrzydłowy, ofensywny pomocnik czy drugi napastnik, co dałoby niemieckiemu trenerowi dużo większą swobodę w zestawianiu formacji ofensywnej. Na razie nie doszło jednak do rozpoczęcia negocjacji ani złożenia oferty.

Manchester City nie chce sprzedawać Fodena

Nowe informacje przekazał Football Insider. Według źródła Manchester City nie zamierza rozstawać się ze swoim wychowankiem, mimo że w ostatnim sezonie jego pozycja w zespole wyraźnie osłabła.

Nowy trener Enzo Maresca ma widzieć Fodena jako ważny element swojej drużyny. Anglik otrzyma szansę podczas okresu przygotowawczego, aby przekonać szkoleniowca i wywalczyć miejsce w podstawowym składzie.

Jednocześnie klub prowadzi rozmowy dotyczące przedłużenia wygasającego w 2027 roku kontraktu. Według doniesień strony osiągnęły już wstępne porozumienie, a podpisanie nowej umowy ma być kwestią najbliższych tygodni.