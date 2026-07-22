Barcelona obserwuje gwiazdę La Liga. To będą trudne negocjacje

Barcelona rozgląda się za wzmocnieniami środka defensywy przed nowym sezonem. Na liście życzeń mistrza Hiszpanii znalazł się Aymeric Laporte, ale do ewentualnego transferu droga pozostaje bardzo daleka.

D. Canales Carvajal / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Na razie tylko zainteresowanie

Według informacji „Mundo Deportivo” w Barcelonie wysoko oceniają profil reprezentanta Hiszpanii. Udany występ podczas mistrzostw świata sprawił, że doświadczony stoper ponownie znalazł się w centrum uwagi, a jego nazwisko trafiło do grona piłkarzy obserwowanych przez klub. Na tym etapie nie rozpoczęto jednak żadnych negocjacji.

Laporte ma wiedzieć o zainteresowaniu ze strony Blaugrany, lecz Barcelona nie podjęła dotąd konkretnych działań. Dyrektor sportowy Deco nie kontaktował się ani z władzami Athletiku, ani z otoczeniem zawodnika. Mimo medialnych spekulacji nie doszło również do przedstawienia oficjalnej oferty.

Ewentualna transakcja byłaby bardzo trudna do przeprowadzenia. Laporte jest związany z Athletikiem kontraktem obowiązującym do 2028 roku, dlatego baskijski klub zachowuje pełną kontrolę nad przyszłością obrońcy. Dodatkowym utrudnieniem pozostają napięte relacje między klubami po sprawie Nico Williamsa, które mogą jeszcze bardziej skomplikować ewentualne rozmowy.

Choć media spekulują, że wartość transferu mogłaby wynieść około 15 milionów euro, osoby zbliżone do Athletiku mają inne zdanie. W klubie nie zamierzają sprzedawać jednego ze swoich czołowych defensorów za kwotę niższą od tej, którą uznają za odpowiadającą jego rzeczywistej wartości rynkowej.