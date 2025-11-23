Najbogatszy człowiek świata chce kupić Real Madryt. Perez mówi tak

Florentino Perez zamierza sprzedać Real Madryt. Do kupienia będzie od 5 do 10 procent akcji klubu. Według serwisu Vozpopuli zakup mniejszościowych udziałów poważnie rozważa Bernard Arnault.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Perez chce sprzedać Real Madryt! Jest chętny na zakup giganta

Real Madryt to tak duża marka, że regularnie znajduje się gronie najbardziej wartościowych klubów sportowych na świecie. Struktura właścicielska odbiega od tego, co możemy obserwować w innych topowych drużynach piłkarskich. Właścicielem klubu są „socios”, czyli ok. 100 tysięcy zrzeszonych członków, którzy mają wpływ na wybór prezesa, a także najważniejsze decyzje.

Aktualnie od 2009 roku prezesem Realu Madryt jest Florentino Perez. To dla niego już 2. kadencja, ponieważ wcześniej odpowiadał za Los Blancos w latach 2000-2006. Nie tak dawno hiszpański działacz zaskoczył piłkarski świat, decydując się na sprzedaż udziałów klubu.

Warto przypomnieć, że w grę wchodzi sprzedaż pakietu od 5 do maksymalnie 10 procent akcji. Wartość potencjalnej transakcji ma przynieść klubowi zysk w postaci od 500 milionów do miliarda euro. Z najnowszych informacji, które podał serwis Vozpopuli wynika, że nabyciem mniejszościowego pakietu akcji jest zainteresowany najbogatszy człowiek świata – Bernard Arnault.

Arnault w 2024 roku stał się najbogatszym człowiekiem na świecie. W tamtym okresie jego majątek oscylował w granicach 154 miliardów dolarów. Z kolei aktualnie „Forbes” wycenia jego majątek na 182 mld dolarów. Francuski przedsiębiorca poważnie zastanawia się nad zakupem Realu Madryt. Biorąc pod uwagę jego stan konta, nie będzie to dla niego duży wydatek.