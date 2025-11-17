Real Madryt wystawiony na sprzedaż?! Szokujący plan Pereza

Florentino Perez ma sensacyjny plan, który przedstawi na najbliższym zgromadzeniu Socios. Okazuje się, że Real Madryt może zostać sprzedany. Prezydent chce zarobić od 500 milionów do miliarda euro za 5-10% akcji klubu - informuje Cadena SER.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso i Kylian Mbappe

Florentino Perez chce sprzedać część udziałów Realu Madryt

Real Madryt to jeden z największych klubów na świecie. Nie bez powodu często znajduje się w rankingach najbogatszych drużyn sportowych. Florentino Perez uważa, że w chwili obecnej wartość Los Blancos sięga aż 10 miliardów euro. Nic więc dziwnego, że prezydent 15-krotnego triumfatora Ligi Mistrzów wpadł na pomysł, jak zarobić ogromne pieniądze, które będą dodatkiem w klubowej kasie.

Z informacji Cadena SER wynika, że Perez planuje sprzedać od 5 do 10 procent akcji klubu zewnętrznemu inwestorowi. Pomysł, na jaki wpadł, ma przedstawić na zbliżającym się zgromadzeniu Socios, które odbędzie się 23 listopada. Biorąc pod uwagę wycenę klubu, jakiej dokonał Perez, sprzedaż akcji może przynieść zysk w postaci od 500 milionów do miliarda euro.

„Są dwie bardzo ważne rzeczy, które Florentino ogłosi. Po pierwsze, że chce otworzyć klub na wejście inwestora, a po drugie, że klub nie stanie się Spółką Akcyjną Sportową (SAD). Dodatkowo przekaże też, że reszta klubu tak jak dotychczas będzie należeć do socios, a prezydent nadal będzie wybierany w dotychczasowy sposób” – czytamy na łamach Cadena SER.

Na ten moment nie wiadomo, kto potencjalnie mógłby nabyć mały pakiet akcji Realu Madryt. Bez wątpienia więcej informacji powinno pojawić się w hiszpańskich mediach pod koniec listopada, gdy zakończy się zgromadzenie Socios.