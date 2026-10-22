Lech Poznań sprawił niespodziankę! Klub z Premier League zatrzymany [WIDEO]

Lech Poznań zdobył pierwsze punkty w Lidze Europy w sezonie 2026/2027. Po dwóch porażkach z rzędu zremisowali z Sunderlandem (1:1). Bramkę na wagę cennego punktu strzelił Leo Bengtsson.

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Lech Poznań z pierwszymi punktami w Lidze Europy

Lech Poznań po dwóch porażkach z rzędu w Lidze Europy potrzebował desperacko przełamania, aby pozostać w walce o awans do fazy pucharowej. W czwartek wieczorem (22 października) podejmowali przed własną publicznością Sunderland. Spotkanie na stadionie przy Bułgarskiej rozpoczęło się w najgorszy możliwy sposób. Już w 2. minucie na prowadzenie wyszli goście, wykorzystując fatalny błąd Mateusza Lisa.

Lis dostał piłkę od Yegbe, który znalazł się pod pressingiem. Bramkarz mistrza Polski zagrał do boku, lecz nie do końca zrozumiał się z Michałem Gurgulem. W efekcie piłkę przejął Nilson Angulo, którzy asystował przy trafieniu Timura Tuterova, dla którego był to pierwszy gol w barwach klubu.

1️⃣ MINUTA 2️⃣0️⃣ SEKUND



Tyle czasu potrzebował Sunderland, aby zdobyć gola w Poznaniu…



📺 Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1, TV 6

📲 Polsat Box Go#UEL pic.twitter.com/viCvCiqR5x — Polsat Sport (@polsatsport) October 22, 2026

W pierwszej połowie mecz był bardzo otwarty z obu stron. Zarówno Kolejorz, jak i Anglicy mieli swoje szanse, lecz byli nieskuteczni. Goście utrzymywali prowadzenie przez ponad godzinę aż do 70. minuty spotkania. Wtedy poznański zespół wykorzystał stały fragment gry. Piłka po rzucie rożnym spadła w polu karnym pod nogi Leo Bengtssona, który nie zastanawiał się i uderzył z pierwszej piłki, pokonując bramkarza rywali.

LEO BENGTSSON WYRÓWNUJE ‼️🔥



CO ZA UDERZENIE SZWEDA 😍



📺 Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1, TV 6

📲 Polsat Box Go#UEL pic.twitter.com/YVU4YVN2mv — Polsat Sport (@polsatsport) October 22, 2026

Remis oznacza pierwsze punkty dla Lecha Poznań w bieżącej edycji Ligi Europy. Sunderland pozostaje bez porażki i ma na swoim koncie siedem punktów. W następnej kolejce podopieczni Nielsa Frederiksena zmierzą się na wyjeździe z Benfiką (5 listopada).

Lech Poznań 1:1 Sunderland (70′ Bengtsson – 2′ Tuterov)