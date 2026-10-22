Jagiellonia Białystok powalczy o drugie zwycięstwo w Lidze Europy. Z Adrianem Siemieńcem na ławce zmierzą się z Anderlechtem. Oto oficjalne składy na mecz Jagiellonia - Anderlecht.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Składy na mecz Jagiellonia – Anderlecht

Jagiellonia Białystok po raz pierwszy w historii rywalizuje na poziomie Ligi Europy. Po dwóch meczach drużyna Adriana Siemieńca ma na swoim koncie trzy punkty. Na start przegrali z Olympiakosem (1:2), lecz w poprzednim spotkaniu pokonali Ararat Armenia (3:1). Teraz czeka ich trudna przeprawa z belgijskim Anderlechtem. Atutem może być jednak fakt, że Duma Podlasia zagra przed własną publicznością.

Na dodatek w meczu z Belgami na ławce trenerskiej usiądzie Adrian Siemieniec. Przypomnijmy, że szkoleniowiec nie może prowadzić drużyny w Ekstraklasie ze względu na zawieszenie. Początek trzeciego starcia w Lidze Europy już w czwartek (22 października) o godzinie 21:00.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

W składzie białostockiego klubu zabrakło dwóch kluczowych zawodników, a konkretnie Jesusa Imaza i Tarasa Romańczuka. Od początku zagrają za to Nik Prelec, Eryk Kozłowski czy Karol Jóźwiak. Na boisku zobaczymy również Kajetana Szmyta, Andersa Klynge i Hampusa Finndella. W obronie wystąpią Conceicao, Vital, Kobayashi, Montoia oraz tradycyjnie między słupkami Sławomir Abramowicz.

Oficjalne składy na mecz Jagiellonia – Anderlecht:

Jagiellonia: Abramowicz – Conceicao, Vital, Kobayashi, Montoia – Finndell, Klynge, Kozłowski – Jóźwiak, Prelec, Szmyt

Anderlecht: Coosemans – Barry, Petrot, Biancone, Reabciuk – De Greef, Stroeykens, Aasgaard – Ambros, Cvetković, Winkler