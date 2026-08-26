Arsenal znalazł sposób na wielki transfer. Padł pomysł wymiany

Arsenal nie zamierza odpuszczać walki o Juliana Alvareza i może przygotować ofertę dla Atletico Madryt. Ta ma obejmować nie tylko gotówkę. W nią ma być włączony Viktor Gyokeres.

fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Sensacyjny pomysł Arsenalu. Gwiazda Atletico może zmienić klub

Arsenal ma naciskać na transfer Juliana Alvareza aż do ostatnich godzin letniego okna transferowego. Jak informuje Siro Lopez na swoim kanale na platformie YouTube, londyński klub jest gotowy rozważyć rozwiązanie, które może całkowicie zmienić układ sił w ofensywie Atletico Madryt.

Madrycki klub nie zamierza jednak łatwo rozstać się z argentyńskim napastnikiem. Los Rojiblancos oczekują za swoją gwiazdę pakietu wartego od 100 do nawet 150 milionów euro. Co więcej, pieniądze nie będą jedynym warunkiem. Atletico chce również otrzymać zawodnika, który będzie w stanie natychmiast wypełnić lukę po Julianie Alvarezie.

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Właśnie tutaj pojawia się Viktor Gyökeres. Szwedzki napastnik Arsenalu ma być jednym z głównych kandydatów do zastąpienia Argentyńczyka. Jeżeli Kanonierzy przedstawią propozycję opiewającą na mniej więcej 100 milionów euro i włączą Gyekeresa do transakcji, przedstawiciel La Liga może poważnie rozważyć taki scenariusz.

Dla trenera Diego Simeone kluczowe będzie znalezienie następcy o odpowiedniej jakości. Argentyński szkoleniowiec jest podobno gotowy zaakceptować odejście Juliana Alvareza, ale tylko pod warunkiem, że klub odpowiednio zabezpieczy swoją ofensywę.

Sytuacja może zatem doprowadzić do jednej z najbardziej zaskakujących transakcji tego lata. Kanonierzy chcieliby pozyskać jednego z najważniejszych napastników Atletico, a jednocześnie mogą zaoferować zawodnika, który jeszcze niedawno miał być jednym z filarów własnego ataku. Na ten moment Madrytczycy pozostają otwarci na rozmowy, ale stawiają bardzo wysokie wymagania.