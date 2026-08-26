50 milionów euro na stole. Manchester United ruszył po pomocnika Realu

Man Utd przygotowuje ofertę w wysokości 50 milionów euro za Eduardo Camavingę. Real Madryt nie zamierza jednak łatwo rozstawać się ze swoim francuskim pomocnikiem.

fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Real Madryt dostał jasny sygnał. Manchester United chce jego gwiazdę

Man Utd chce jeszcze tego lata wzmocnić środek pola i według informacji Cadena SER obrał za cel zawodnika Realu Madryt. Czerwone Diabły mają przygotowywać formalną propozycję opiewającą na 50 milionów euro, licząc na to, że taka kwota skłoni hiszpański klub do rozpoczęcia rozmów.

Transfer zapowiada się jednak na wyjątkowo trudny. Eduardo Camavinga pozostaje ważną postacią w planach giganta La Liga, a jego wszechstronność daje zespołowi możliwość wykorzystywania go na kilku pozycjach. Francuz może występować zarówno jako defensywny pomocnik, jak i bardziej ofensywnie ustawiony zawodnik, a w razie potrzeby radzi sobie również na lewej stronie defensywy.

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Klub z Old Trafford potrzebuje natomiast większej jakości i elastyczności w drugiej linii. Man Utd od dłuższego czasu szuka zawodnika, który zapewniłby odpowiednią równowagę między odbiorem piłki, dynamiką oraz możliwością szybkiego przejścia do ataku. Profil Camavingi idealnie wpisuje się w te oczekiwania.

Wyzwaniem pozostaje jednak stanowisko Realu. Madrytczycy nie muszą sprzedawać 23-latka. W związku z tym sama oferta w wysokości 50 milionów euro może okazać się niewystarczająca. Tym bardziej że Camavinga wciąż jest postrzegany jako jeden z najważniejszych młodych zawodników w kadrze Królewskich.

W każdym razie w ekipie z Premier League Old Trafford liczą, że odpowiednio przygotowana propozycja może rozpocząć negocjacje. Na razie jest to plan, który musi zmierzyć się z twardym stanowiskiem sterników Los Blancos.