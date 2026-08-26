Man Utd ma plan na transfer z Barcelony. W grę wchodzą miliony

FC Barcelona może wkrótce otrzymać ofertę za Alejandro Balde. Manchester United ma przygotowywać propozycję opiewającą na 30 milionów euro za 22-latka jeszcze tego lata.

fot. Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Zwrot w sprawie Balde. Manchester United wkracza do gry

FC Barcelona musi liczyć się z tym, że w końcówce letniego okna transferowego pojawi się konkretna propozycja za Alejandro Balde. Według informacji przekazanych przez El Larguero na platformie X, Manchester United rozważa złożenie oferty w wysokości 30 milionów euro za hiszpańskiego lewego obrońcę.

Czerwone Diabły mają być zainteresowane pozyskaniem zawodnika przed zamknięciem okna transferowego. Za kulisami sprawy ma działać międzynarodowy pośrednik, który przekazał informacje dotyczące możliwego ruchu angielskiego klubu. Na ten moment nie ma jednak pewności, czy propozycja zostanie formalnie przedstawiona Barcelonie.

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W klubie z Camp Nou sytuacja Balde również budzi emocje. Hansi Flick w ostatnim czasie publicznie zwrócił uwagę swojemu zawodnikowi, oczekując od niego większej koncentracji oraz wyraźnej poprawy poziomu prezentowanego na boisku. Taki sygnał tylko podsycił spekulacje dotyczące przyszłości defensora.

Barcelona ma być gotowa rozważyć ofertę na poziomie 30-35 milionów euro. Kluczowe pozostaje jednak stanowisko samego piłkarza. Balde nie zamierza naciskać na odejście i nadal chce walczyć o miejsce w podstawowym składzie Blaugrany.

Hiszpan wierzy, że może odzyskać ważną rolę w drużynie. W związku z tym transfer do Manchesteru United nie jest obecnie jego priorytetem. Jeśli jednak angielski klub rzeczywiście przedstawi ofertę opiewającą na 30 milionów euro, sytuacja może nabrać tempa. Ogólnie końcówka okna transferowego może przynieść w sprawie Balde jeszcze ciekawe informacje.