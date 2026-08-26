Lamine Yamal przed wielkim osiągnięciem. Barcelona może świętować już w czwartek

Lamine Yamal potrzebuje tylko jednego trafienia, aby osiągnąć granicę 50 goli dla FC Barcelony. 19-latek może dokonać tego już w czwartkowym spotkaniu z Athletic Bilbao.

fot. Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Lamine Yamal może przejść do historii FC Barcelony

Lamine Yamal może wkrótce zapisać na swoim koncie kolejny wyjątkowy rekord. Skrzydłowy FC Barcelony ma obecnie 49 oficjalnych bramek dla pierwszego zespołu i jest o jedno trafienie od wejścia do ekskluzywnego grona zawodników, którzy osiągnęli granicę 50 goli w barwach katalońskiego klubu.

Jak informuje „Mundo Deportivo”, okazja na przełamanie tej bariery nadarzy się już w czwartek. Mistrz La Liga zmierzy się z Athletic Bilabo na Spotify Camp Nou, a trafienie w tym spotkaniu pozwoli Lamine Yamalowi zostać najmłodszym piłkarzem w historii klubu, który zdobył 50 oficjalnych bramek dla pierwszego zespołu.

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Dotychczasowy dorobek Hiszpana robi wrażenie, szczególnie biorąc pod uwagę jego wiek. W sezonie 2023/2024 piłkarze strzelił siedem goli. Rok później poprawił ten wynik do 18 trafień, natomiast w rozgrywkach 2025/26 ustanowił swój najlepszy dotychczas rezultat, kończąc sezon z 24 golami.

Do jubileuszowej pięćdziesiątki mógł zbliżyć się już w pierwszej kolejce obecnej kampanii. Barca rozbiła Elche 5:0, ale Lamine Yamal nie wpisał się na listę strzelców. Na kolejną okazję nie będzie jednak musiał długo czekać.

Athletic Bilabo może być dla reprezentanta Hiszpanii szczególnie wygodnym rywalem. Lamine Yamal wystąpił przeciwko baskijskiemu zespołowi sześciokrotnie w rozgrywkach ligowych. Jego bilans jest bardzo korzystn, bo to pięć zwycięstw i jeden remis. Co więcej, 19-latek dwukrotnie znajdował drogę do siatki w starciach z tym przeciwnikiem.

Barcelona liczy zatem, że jubileuszowe trafienie nadejdzie już w czwartek. Dla Lamine Yamala byłby to kolejny historyczny moment w błyskawicznie rozwijającej się karierze.