Barcelona osłabiona na El Clasico. Wypadł z planów Flicka

FC Barcelona w niedzielę zmierzy się z Realem Madryt w El Clasico. Jak donosi AS, praktycznie na pewno w meczu nie zagra Jules Kounde. Francuz wciąż nie wrócił do pełni sił po kontuzji.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Kounde nie zagra w meczu Barcelona – Real

Już w niedzielę (25 października) odbędzie się pierwsze w tym sezonie El Clasico, czyli mecz FC Barcelona – Real Madryt. Jednocześnie będzie to pierwszy hiszpański klasyk z Jose Mourinho na ławce. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce trzynaście lat temu w sezonie 2012/2013. Stawka spotkania, choć mamy dopiero początkową fazę rozgrywek będzie niezwykle duża. Jeśli Katalończycy wygrają, odskoczą od Los Blancos na dziewięć punktów.

Za drużyną Hansiego Flicka na pewno przemawia fakt, że zagrają przed własną publicznością. Do tej pory prezentowali się również lepiej w rozgrywkach ligowych, wygrywając wszystkie mecze. W środku tygodnia doznali pierwszej porażki w tym sezonie, przegrywając z PSG (2:4).

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Nie wiadomo, jak porażka z PSG zadziała na mistrzów Hiszpanii. Na dodatek będą musieli ponownie poradzić sobie bez Julesa Kounde. Sztab szkoleniowy liczył, że Francuz zdoła wrócić do pełni sił po kontuzji, lecz nic z tego. Z doniesień dziennika AS wynika, że jego występ jest praktycznie wykluczony.

Podczas piątkowego treningu Kounde nie trenował z resztą drużyny. Prawy obrońca sam ćwiczył na siłowni. Dodajmy, że chodzi o kontuzję kostki, której doznał przed starciem z Paris Saint-Germain. W meczu 3. kolejki Ligi Mistrzów również nie wystąpił. Trudno przewidzieć, kiedy wróci na boisko.

W tym sezonie Kounde ma na swoim koncie 8 meczów, gola i asystę. Pod jego nieobecność na prawej stronie zagra Joao Cancelo lub Xavi Espart.