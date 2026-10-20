Mourinho dostał pytanie o Viniciusa. Nie będzie wyjątku dla gwiazdy Realu

14:13, 20. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Madrid Zone [X]

Vinicius Junior nie wszedł najlepiej w trwający sezon. Brazylijczyk jest pod formą. Na konferencji prasowej Jose Mourinho przyznał, że nikt w Realu Madryt nie jest nietykalny. Zaznaczył jednak, że na pewno zagra z Lipskiem.

Jose Mourinho
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fot. Agencia LOF / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Vinicius nie jest nietykalny w Realu Madryt

Vinicius Junior ani trochę nie przypomina piłkarza z poprzedniego sezonu. Brazylijczyk ma problem, żeby wrócić na najwyższy poziom, czego dowodem są liczby dostarczane przez zawodnika na początku rozgrywek. Łącznie strzelił tylko jednego gola i zanotował trzy asysty w dziesięciu meczach. Wiele do życzenia pozostawia również sama gra 26-latka, która nie zachwyca. W Hiszpanii powstały wątpliwości, czy zasługuje na miejsce w składzie.

Na konferencji prasowej przed meczem Real Madryt – RB Lipsk padło pytanie dot. Viniciusa Juniora. Dziennikarz zapytał Jose Mourinho, czy piłkarz jest nietykalny. Odpowiedź szkoleniowca była jednoznaczna. W klubie nie ma nietykalnych zawodników, a najważniejszy jest herb klubu.

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Czy Vinicius jest nietykalny? Jedyną rzeczą nietykalną w Realu Madryt jest herb tego klubu. Nie podoba mi się podejście, w którym jakiś zawodnik ma zagwarantowane miejsce w składzie. Nie ma znaczenia, czy jesteś kapitanem drużyny ani ile kosztował twój transfer. Na miejsce w składzie trzeba sobie zasłużyć postawą na boisku – powiedział Jose Mourinho na konferencji prasowej.

Nie tak dawno Vinicius przystał na ofertę Realu Madryt i podpisał nowy kontrakt. Umowa obowiązuje do czerwca 2032 roku. Mimo to plotki o możliwym odejściu nie ustały. Skrzydłowym cały czas interesuje się Arsenal, a także zespoły z Saudi Pro League.

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