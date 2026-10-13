Mecz Huberta Hurkacza dzisiaj transmisja na żywo. Kiedy gra Hurkacz? (13.10.2026)

Hubert Hurkacz kontynuuje rywalizację w turnieju ATP Szanghaj. W 1/8 finału polski tenisista zmierzy się z Alejandro Davidovichem Fokiną. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Hurkacza w TV i online oraz o której godzinie rozpocznie się spotkanie.

fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Hubert Hurkacz

Kiedy gra Hurkacz?

Mecz Hubert Hurkacz – Alejandro Davidovich Fokina odbędzie się we wtorek, 13 października 2026 roku. Spotkanie 1/8 finału turnieju ATP Szanghaj rozpocznie się o godzinie 13:30 czasu polskiego.

Hurkacz zajmuje 34. miejsce w rankingu ATP, natomiast Davidovich Fokina plasuje się na 26. pozycji. Hiszpan jest więc wyżej sklasyfikowanym zawodnikiem, ale Polak ma szansę sprawić niespodziankę, gdyż jest w bardzo dobrej formie. Stawką pojedynku będzie awans do ćwierćfinału turnieju w Szanghaju.

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Mecz Hurkacza dzisiaj: transmisja w TV

Transmisja meczu Huberta Hurkacza na żywo będzie dostępna w telewizji na kanałach Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 1. Początek spotkania Hurkacz – Davidovich Fokina zaplanowano na godzinę 13:30.

Mecz Hurkacza dzisiaj: transmisja online

Mecz Huberta Hurkacza online będzie można oglądać na platformie Polsat Box Go. Transmisja spotkania będzie również dostępna w internecie za pośrednictwem Superbet TV. Załóż konto u bukmachera Superbet z kodem GOAL.

Gdzie oglądać dzisiejszy mecz Huberta Hurkacza? Mecz Hubert Hurkacz – Alejandro Davidovich Fokina będzie transmitowany w telewizji na kanałach Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1. Transmisja online będzie dostępna w Polsat Box Go oraz Superbet TV. O której godzinie gra dzisiaj Hubert Hurkacz? Mecz Hurkacza z Alejandro Davidovichem Fokiną w 1/8 finału ATP Szanghaj rozpocznie się we wtorek, 13 października 2026 roku o godzinie 13:30 czasu polskiego.

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