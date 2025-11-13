Messi będzie miał swój pomnik na Camp Nou. Barcelona ujawniła plan

Joan Laporta potwierdził, że Barcelona pracuje nad stworzeniem pomnika Lionela Messiego na Camp Nou. Prezes ogłosił to po niespodziewanej wizycie Argentyńczyka na stadionie i jego głośnym wywiadzie.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi

Laporta chce postawić Messiemu pomnik na Camp Nou

Joan Laporta uczestniczył w prezentacji książki poświęconej La Masii i wykorzystał okazję, aby skierować ważny komunikat do kibiców. Prezes przyznał, że klub chce upamiętnić Lionela Messiego w miejscu, w którym Argentyńczyk stworzył swoją legendę. – Jestem pewien, że Messi będzie związany z Barceloną. Gdy zakończy karierę w Interze Miami, zobaczymy, co zrobi, ale wie, że ma tu otwarte drzwi – powiedział Laporta. Dodał także, że klub pragnie przygotować mu hołd.

Laporta ujawnił, że zarząd od dawna uważa taki gest za konieczny. – Powinien mieć statuę na Camp Nou, tak jak Cruyff. To byłoby sprawiedliwe. Messi jest jedną z tych postaci, które nas ukształtowały. Pracujemy nad tym. Rodzina musi się zgodzić. Gdy będziemy mieć projekt, przedstawimy go. Bardzo byśmy tego chcieli – podkreślił.

Po oficjalnym wydarzeniu Laporta potwierdził stanowisko klubu w rozmowie z mediami. – Byłoby fantastycznie. W pełni na to zasługuje. To pomysł, który mamy od dawna. Trzeba przygotować statuę w ramach hołdu, który ma być najpiękniejszy na świecie – zaznaczył.

W ostatnich dniach dużo mówiono o Messim po publikacji jego zdjęć z Camp Nou oraz po wywiadzie w SPORT. – Mam wielką ochotę tam wrócić. Będzie dziwnie zobaczyć stadion po tylu latach. To będzie emocjonujące – powiedział Argentyńczyk. W mediach społecznościowych dodał: – Wróciłem do miejsca, za którym tęsknię całym sercem. Byłem tam ogromnie szczęśliwy. Oby udało mi się wrócić pewnego dnia.

Laporta skomentował te słowa, mówiąc, że Camp Nou „jest domem Messiego”. Określił gest Argentyńczyka jako „spontaniczny i pełen barcelonizmu”. Podkreślił również, że relacje są obecnie „poprawne”, a klub zawsze będzie traktował Messiego jak jednego z najważniejszych piłkarzy w swojej historii.

