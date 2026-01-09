Mbappe wraca na El Clasico. Flick podjął decyzję ws. składu Barcelony

FC Barcelona zmierzy się z Realem Madryt w finale Superpucharu Hiszpanii. Według Sportu powrót Kyliana Mbappe do składu Królewskich nie skłoni Hansiego Flicka do zmiany planu na niedzielne starcie.

Barcelona stawia na stabilność mimo powrotu Mbappe

FC Barcelona przygotowuje się do finału w przekonaniu, że kluczem będzie konsekwencja. Potwierdzenie gotowości Kyliana Mbappe podniosło rangę meczu, ale w obozie Blaugrany nie wywołało nerwowych reakcji. Hansi Flick uważa, że ważniejsze od reagowania na nazwiska są struktura gry i zaufanie do własnych zawodników.

W klubie panuje przekonanie, że Barcelona przystępuje do finału w lepszym momencie niż Real Madryt. Zespół prezentuje równą formę, a balans między defensywą i ofensywą działa coraz lepiej. Jednocześnie sztab dba o to, by pewność siebie nie przerodziła się w nadmierny spokój.

W szatni przekaz jest jasny. Finał to jeden mecz i każdy scenariusz jest możliwy. Real ma piłkarzy, którzy potrafią rozstrzygać spotkania indywidualnie. Flick podkreśla jednak, że Barcelona nie powinna zmieniać swojej tożsamości tylko dlatego, że rywal odzyskuje gwiazdę.

Obecność Mbappe w wyjściowym składzie nie wpłynie na ustawienie zespołu. Plan zakłada kontynuację systemu, który doprowadził Barcelonę do finału. Jedyną spodziewaną korektą personalną jest powrót Lamine Yamala do jedenastki kosztem Roonyego Bardghjiego lub przesunięcie Hiszpana do roli ofensywnego pomocnika i pozostawienie Szweda na prawym skrzydle.

W defensywie trener zamierza po raz kolejny postawić na duet Eric Garcia i Pau Cubarsi, z Julesem Kounde i Alejandro Balde na bokach. Zmieni się natomiast akcent w przygotowaniu taktycznym. Mbappe atakuje przestrzeń i świetnie czuje się w kontrach, dlatego Barcelona będzie musiała zachować perfekcyjne ustawienie i czujność przy wysokiej linii.

