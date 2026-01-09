El Clasico na horyzoncie. Słowa Alonso o Mbappe elektryzują kibiców

Real Madryt pokonał Atletico Madryt (2:1) i zagra w finale turnieju o Superpuchar Hiszpanii. Tymczasem po starciu o szansach Kyliana Mbappe na grę w El Clasico mówił Xabi Alonso.

fot. Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Xabi Alonso o ewentualnym występie Kyliana Mbappe przeciwko Barcelonie

Real Madryt kolejny raz w tej kampanii zmierzy się z FC Barceloną. Obie ekipy zmierzą się ze sobą w niedzielnym finale turnieju o Superpuchar Hiszpanii, który rozpocznie się o godzinie 20:00 czasu polskiego. Czy w tym meczu zagra Kylian Mbappe? Na temat zawodnika głos zabrał szkoleniowiec Królewskich.

– Mbappe jutro poleci do Arabii Saudyjskiej. Czuje się znacznie lepiej, jest w dobrej formie i ma takie same szanse na grę jak wszyscy inni – przekonywał Xabi Alonso cytowany przez „Mundo Deportivo”.

W tej kampanii reprezentant Francji wystąpił jak dotąd w 24 spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki. Strzelił w nich 29 goli i zaliczył także pięć asyst.

Aktualna umowa Mbappe z klubem z Madrytu obowiązuje do końca czerwca 2029 roku. Rynkowa wartość piłkarza kształtuje się natomiast na poziomie 200 milionów euro.

Barcelona i Real zmierzą się ze sobą w najbliższy weekend po raz pierwszy od października minionego roku. Wówczas górą byli Królewscy, którzy zwyciężyli 2:1. Stołeczną drużynę do wygranej poprowadzili Mbappe oraz Jude Bellingham. Z kolei autorem jedynego trafienia dla Katalończyków był Fermín López.

W pięciu ostatnich starciach pomiędzy tymi zespołami cztery razy górą była Barcelona. Z kolei tylko raz szalę zwycięstwa na swoją stronę przechylił Real Madryt.