Mbappe traci panowanie nad sobą. Zmienił się w Realu

Real Madryt znalazł się w centrum kolejnej burzy wokół pracy sędziów, a Kylian Mbappe coraz wyraźniej traci cierpliwość na boisku. Francuskie media zwracają uwagę na jego zachowanie i brak konsekwencji dyscyplinarnych.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe podnosi ton wobec sędziów

Real Madryt w ostatnich tygodniach głośno komentuje pracę sędziów, a atmosfera udziela się także Kylianowi Mbappe. Francuz dotąd uchodził za piłkarza o raczej powściągliwym podejściu do arbitrów, lecz w tym sezonie wyraźnie zmienił ton. Coraz częściej domaga się wyjaśnień i okazuje frustrację.

Podczas meczu z Valencią kamery DAZN uchwyciły jego ostrą reakcję wobec czwartego sędziego. Mbappe domagał się wyjaśnień dotyczących pozycji spalonej, która nie miała większego wpływu na przebieg spotkania. W pewnym momencie wypowiedział obraźliwe słowa pod adresem arbitra. Na nagraniu słychać frazę w języku francuskim, którą można przetłumaczyć jako obraźliwe.

To nie pierwszy sygnał napięcia. W spotkaniu z Espanyolem z 22 września sędzia Martinez Munuera musiał go uspokajać po żółtej kartce za protesty. – Proszę. Ryzykujesz – miał powiedzieć arbiter do napastnika po kolejnej reklamacji decyzji.

Zachowanie Mbappe odbiło się szerokim echem także nad Sekwaną. Dziennik L’Equipe podkreśla, że na razie nie widać sankcji wobec zawodnika, ale sprawa dotyczy wizerunku. Francuskie media są zaskoczone poczuciem bezkarności, jakie zdaniem części obserwatorów towarzyszy napastnikowi w hiszpańskiej lidze. Wskazuje się również na sytuacje w polu karnym rywali, w których Mbappe próbował wymuszać decyzje bez konsekwencji w postaci kartek.

