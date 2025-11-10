Mbappe lepszy niż Messi i Ronaldo! Te liczby mówią wszystko

17:44, 10. listopada 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Marca

Kylian Mbappe zdobył aż 52,94% wszystkich goli Realu Madryt w sezonie 2025/2026. Marca przekazała, że to lepszy wynik od Cristiano Ronaldo i Leo Messiego biorąc pod uwagę ich najlepszą kampanię.

Kylian Mbappe
Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe nie do zatrzymania. Jest lepszy niż Messi i Ronaldo!

Kylian Mbappe rozkręcił się na dobre w barwach Realu Madryt. W porównaniu z poprzednim sezonem Francuz od początku rozgrywek imponuje formą nie tylko w La Liga, ale również w Lidze Mistrzów. Jak dotąd zdobył 18 goli w 16 meczach, co stanowi aż 52,94% wszystkich bramek Królewskich w trwającej kampanii. Okazuje się, że 26-latek może przebić wynik Leo Messiego i Cristiano Ronaldo.

Mbappe ze względu na fakt, że gra w Realu często porównywany jest do dwóch legendarnych zawodników. Marca podała, że na ten moment Francuz ma większy wpływ na zdobywane bramki Królewskich niż Ronaldo i Messi w swoich najlepszych sezonach.

Messi w kampanii 2011/2012 zdobył 73 gole, a Barcelona łącznie miała na swoim koncie 185 bramek. Wszystkie trafienia Argentyńczyka stanowiły 39,46% goli, które zdobył klub. Z kolei Ronaldo w sezonie 2014/2015 zdobył 61 z 158 bramek Realu, co stanowi 38,61% goli. Jeśli Mbappe podtrzyma aktualną formę, niewykluczone, że na koniec sezonu przebije wynik największych gwiazd La Ligi.

W poprzednim sezonie Mbappe zdobył koronę króla strzelców ligi hiszpańskiej (31 goli). Nie tak dawno odebrał również Złotego Buta, dla najskuteczniejszego piłkarza w Europie w sezonie 2024/2025. Łącznie w barwach Realu Madryt rozegrał 75 spotkań, strzelając 62 bramki.

