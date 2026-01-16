Mbappe dał sygnał na treningu. Arbeloa ma problem

Kylian Mbappe wziął udział w czwartkowym treningu. Jak podaje Marca, Alvaro Arbeloa nie dostał jednak dobrej wiadomości nt. stanu zdrowia gwiazdy Realu Madryt.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe nie znajdzie się w składzie na mecz z Levante

Kylian Mbappe mimo udziału we wczorajszym czwartkowym treningu z zespołem wciąż odczuwa ból w lewym kolanie. W związku z tym Alvaro Arbeloa zdecydował się nie ryzykować zdrowiem napastnika. Francuz nie znajdzie się w składzie na ligowy mecz z Levante, który Real Madryt rozegra na Santiago Bernabeu.

Były zawodnik Paris Saint-Germain jest najlepszym strzelcem zespołu. W bieżącym sezonie lider klasyfikacji króla strzelców La Ligi zdobył osiemnaście bramek w osiemnastu meczach. Dlatego też absencja 27-latka może być odczuwalna.

Gwiazdor poleciał do Arabii Saudyjskiej po półfinale Superpucharu. Chciał pomóc drużynie w walce o trofeum, jednak w finale przeciwko Barcelonie spędził na boisku tylko 15 minut, a Królewscy przegrali 2:3. Później ból kolana nasilił się, dlatego opuścił także mecz Pucharu Króla z drugoligowym Albacete, zakończonym sensacyjnie takim samym rezultatem.

Lepsze informacje napływają w sprawie Rodrygo. Brazylijczyk wrócił do treningów z zespołem po drobnych problemach mięśniowych. Teraz ma realne szanse, żeby znaleźć się w kadrze meczowej na najbliższe starcie z Levante. To dobra wiadomość dla ofensywy Los Blancos.

