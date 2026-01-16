Real Madryt szuka nowego trenera. „Ostateczny plan Pereza”

Jose Mourinho ma wrócić do Realu! Perez wszystko zaplanował
Real Madryt w poprzednim tygodniu przegrał w finale Superpucharu Hiszpanii. Dzień po meczu z Barceloną w klubie doszło do dużych zmian. Xabi Alonso przestał pełnić funkcję trenera pierwszego zespołu, a na ławce zastąpił go Alvaro Arbeloa. W debiucie rywalizował z drugoligowym Albacete. Wynik spotkania wywołał furię u Florentino Pereza, ponieważ Królewscy przegrali (2:3).
Jednocześnie w Madrycie stwierdzono, że Arbeloa po sezonie prawdopodobnie odejdzie. Pojawiają się informacje o poszukiwaniach na szeroką skalę nowego trenera od sezonu 2026/2027. W mediach padło nawet nazwisko Juergena Kloppa. Innym kandydatem jest bardzo dobrze znany wśród kibiców Jose Mourinho. Portugalczyk pracował w klubie w latach 2010-2013, zdobywając mistrzostwo Hiszpanii.
O planach prezydenta Realu Madryt pisze Alfredo Relano z serwisu Cope. Ujawnił, że ostateczny plan Pereza to sprowadzenie do klubu Jose Mourinho. Dziennikarz dodał, że The Special One był jedynym trenerem, z jakiego prezydent Los Blancos był zadowolony.
„Ostatecznym planem Florentino Pereza jest ponowne sprowadzenie Jose Mourinho. To trener, który robi zamieszanie w Benfice właśnie po to, żeby go zwolnili. Był jedynym szkoleniowcem, z którego Perez kiedykolwiek był naprawdę zadowolony. Wcale by mnie nie zdziwiło, gdyby Perez znów go zatrudnił” – czytamy na łamach serwisu Cope.
Mourinho podczas pobytu w Madrycie prowadził Real w 178 meczach. Jego bilans to 127 zwycięstw, 28 remisów i 23 porażki.