Real Madryt szuka nowego trenera. „Ostateczny plan Pereza”

Real Madryt zmienił ostatnio trenera, ale po sezonie ponownie ma dojść do roszady. Florentino Perez zaplanował powrót wielkiego szkoleniowca. Jak donosi Cope na Bernabeu ma wrócić Jose Mourinho.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Jose Mourinho ma wrócić do Realu! Perez wszystko zaplanował

Real Madryt w poprzednim tygodniu przegrał w finale Superpucharu Hiszpanii. Dzień po meczu z Barceloną w klubie doszło do dużych zmian. Xabi Alonso przestał pełnić funkcję trenera pierwszego zespołu, a na ławce zastąpił go Alvaro Arbeloa. W debiucie rywalizował z drugoligowym Albacete. Wynik spotkania wywołał furię u Florentino Pereza, ponieważ Królewscy przegrali (2:3).

Jednocześnie w Madrycie stwierdzono, że Arbeloa po sezonie prawdopodobnie odejdzie. Pojawiają się informacje o poszukiwaniach na szeroką skalę nowego trenera od sezonu 2026/2027. W mediach padło nawet nazwisko Juergena Kloppa. Innym kandydatem jest bardzo dobrze znany wśród kibiców Jose Mourinho. Portugalczyk pracował w klubie w latach 2010-2013, zdobywając mistrzostwo Hiszpanii.

O planach prezydenta Realu Madryt pisze Alfredo Relano z serwisu Cope. Ujawnił, że ostateczny plan Pereza to sprowadzenie do klubu Jose Mourinho. Dziennikarz dodał, że The Special One był jedynym trenerem, z jakiego prezydent Los Blancos był zadowolony.

„Ostatecznym planem Florentino Pereza jest ponowne sprowadzenie Jose Mourinho. To trener, który robi zamieszanie w Benfice właśnie po to, żeby go zwolnili. Był jedynym szkoleniowcem, z którego Perez kiedykolwiek był naprawdę zadowolony. Wcale by mnie nie zdziwiło, gdyby Perez znów go zatrudnił” – czytamy na łamach serwisu Cope.

Mourinho podczas pobytu w Madrycie prowadził Real w 178 meczach. Jego bilans to 127 zwycięstw, 28 remisów i 23 porażki.