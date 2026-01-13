Mbappe próbował uratować posadę Alonso. Oto, co zrobił

Kylian Mbappe próbował uratować pracę Xabiego Alonso. Jak podaje serwis L'Equipe piłkarz wiedział, że jeśli Real Madryt przegra Superpuchar Hiszpanii, trener zostanie zwolniony. Dlatego zrobił, co mógł, aby wrócić na mecz z Barceloną i uratować jego posadę.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe przyleciał na Superpuchar, żeby uratować posadę Alonso

Real Madryt przegrał w finale Superpucharu Hiszpanii z FC Barceloną (2:3). Tym samym po raz drugi z rzędu przegrali z Katalończykami finałowy mecz o trofeum w tych rozgrywkach. Jak się później okazało, w Dżuddzie po raz ostatni drużynę poprowadził Xabi Alonso. Hiszpański taktyk dzień w poniedziałek przestał pełnić funkcję pierwszego trenera.

Na finałowy mecz w Superpucharze Hiszpanii specjalnie przyleciał Kylian Mbappe. Napastnik był wcześniej kontuzjowany, przez co opuścił półfinałowe starcie z Atletico Madryt. Obecność w Arabii Saudyjskiej miała drugie dno, o czym donosi dziennik L’Equipe.

Mbappe próbował uratować posadę Alonso. Francuz wiedział, że jeśli nie wygrają Superpucharu Hiszpanii, Real może zwolnić trenera. W związku z tym zdecydował się polecieć do Arabii Saudyjskiej i zmusił się do gry mimo urazu, aby uratować szkoleniowca. Ostatecznie jego misja zakończyła się niepowodzeniem. Na boisku pojawił się w 76. minucie, ale nie był w stanie odwrócić wyniku spotkania.

Pod wodzą Alonso szczególnie imponował właśnie Mbappe. W 25 meczach zdobył aż 29 goli i zaliczył 5 asyst.