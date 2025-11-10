Lewandowski odrzucił ten kierunek. Tutaj na pewno nie zagra

Lewandowski ma inne plany
Porozumienie na linii Robert Lewandowski – FC Barcelona obowiązuje tylko do końca tego sezonu. 37-latek ciągle nie wie, co czeka do w następnych rozgrywkach. Czy reprezentant Polski podpisze nową umowę z Blaugraną? Tego chciałby sam zawodnik.
Diario Sport twierdzi, że Lewandowski priorytetowo traktuje pozostanie w stolicy Katalonii. To właśnie w tym miejscu czuje się najlepiej. Podobnie jak jego rodzina, która Barcelonę uważa za swój dom.
W jakim klubie Polaka na pewno nie zobaczymy? Hiszpańskie media są pewne – były zawodnik Bayernu Monachium nie zagra w Arabii Saudyjskiej. Perspektywa lepszych zarobków nie przekonuje doświadczonego snajpera, który nadal pragnie rywalizować na najwyższym poziomie.