Lewandowski odrzucił ten kierunek. Tutaj na pewno nie zagra

Robert Lewandowski nadal nie zna swojej przyszłości. Gdzie reprezentant Polski zagra w przyszłym sezonie? Diario Sport przekonuje, że doświadczony napastnik odrzucił jeden z potencjalnych kierunków.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/ Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski ma inne plany

Porozumienie na linii Robert Lewandowski – FC Barcelona obowiązuje tylko do końca tego sezonu. 37-latek ciągle nie wie, co czeka do w następnych rozgrywkach. Czy reprezentant Polski podpisze nową umowę z Blaugraną? Tego chciałby sam zawodnik.

Diario Sport twierdzi, że Lewandowski priorytetowo traktuje pozostanie w stolicy Katalonii. To właśnie w tym miejscu czuje się najlepiej. Podobnie jak jego rodzina, która Barcelonę uważa za swój dom.

W jakim klubie Polaka na pewno nie zobaczymy? Hiszpańskie media są pewne – były zawodnik Bayernu Monachium nie zagra w Arabii Saudyjskiej. Perspektywa lepszych zarobków nie przekonuje doświadczonego snajpera, który nadal pragnie rywalizować na najwyższym poziomie.