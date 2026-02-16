Lewandowski jest lepszy niż Messi. Legenda Barcelony daleko za Polakiem

16:00, 16. lutego 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  WP Sportowe Fakty

Robert Lewandowski zdobył 79 goli w 121 meczach w La Liga. Jak wyliczył serwis WP Sportowe Fakty, reprezentant Polski jest lepszy niż Leo Messi. W pierwszych czterech sezonach legenda FC Barcelony zdobyła tylko 53 gole w lidze hiszpańskiej.

Robert Lewandowski
ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Messi daleko w tyle! Lewandowski zaczął w Barcelonie dużo lepiej

FC Barcelona w poniedziałek (16 lutego) zmierzy się z Gironą w 24. kolejce La Liga. Będzie to pierwsze spotkanie po dotkliwej porażce z Atletico Madryt w Pucharze Króla (0:4). Bez wątpienia podopieczni Hansiego Flicka będą żądni zemsty, aby zrehabilitować się wstydliwą porażkę. Do gry w wyjściowej jedenastce awizowany jest Robert Lewandowski. Z kolei Wojciech Szczęsny zacznie na ławce rezerwowych.

Dla Lewandowskiego będzie to kolejna szansa, aby poprawić dorobek strzelecki w rozgrywkach La Liga. Na ten moment w 121 meczach zdobył 79 goli. Jak poinformował serwis WP Sportowe Fakty, w czterech pierwszych sezonach to wynik znacznie lepszy niż miał Leo Messi.

Messi w swoich pierwszych czterech latach w Barcelonie zdobył tylko 53 bramki w La Liga. Co więcej, Lewandowski trafiał do siatki częściej niż Argentyńczyk. Reprezentant Polski zdobywał gola średnio co 117 minut, a Messi co 140 minut.

Lewandowski gra w Barcelonie od lipca 2022 roku. Łącznie zdobył już 114 goli w 176 meczach. W klasyfikacji najlepszych strzelców w historii Blaugrany zajmuje 12. miejsce. Lada moment powinien wskoczyć do TOP10, ponieważ brakuje mu tylko sześciu trafień.

W bieżącym sezonie 37-latek gra mniej niż w poprzednich latach. Mimo to zdobył 13 goli i zaliczył 3 asysty w 29 spotkaniach. Obecnie więcej bramek od niego w Barcelonie w kampanii 2025/2026 ma tylko Ferran Torres i Lamine Yamal.

