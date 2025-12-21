Lewandowski chce mocno zakończyć rok. Lubi grać na tym stadionie

Robert Lewandowski mimo spekulacji transferowych i słabszego okresu w Barcelonie wraca do gry. Polak znalazł się w kadrze na mecz z Villarreal i jest gotowy, by zakończyć rok mocnym akcentem na boisku.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski w kadrze Barcelony na mecz z Villarreal

FC Barcelona zamyka rok wyjazdowym spotkaniem z Villarreal, a jednym z głównych tematów jest sytuacja Roberta Lewandowskiego. Polak nie zagrał w dwóch ostatnich meczach, co tylko podsyciło dyskusję o jego przyszłości. Kończący się kontrakt i mniejsza rola w zespole sprawiły, że wokół napastnika pojawiło się sporo spekulacji transferowych.

Robert Lewandowski w ostatnich tygodniach częściej odpoczywał niż grał. Wystąpił tylko w jednym z czterech poprzednich spotkań Barcelony. Zagrał wtedy z Eintrachtem w Lidze Mistrzów i spędził na murawie 66 minut. Opuścił mecze z Betisem i Osasuna, a w Pucharze Króla był poza kadrą. Hansi Flick nie chciał ryzykować z powodu problemów mięśniowych.

Robert Lewandowski trenował w piątek i sobotę z zespołem. Znalazł się w kadrze na mecz z Villarreal. Wszystko wskazuje na to, że zacznie spotkanie na ławce, ale ma być do dyspozycji trenera. Flick potwierdził, że napastnik jest gotowy do gry i tym razem nie ma ograniczeń zdrowotnych.

Robert Lewandowski spróbuje przerwać serię bez gola. Ostatni raz trafił do siatki 22 listopada w meczu z Athletic. Było to wyjątkowe trafienie, ponieważ otworzyło wynik podczas powrotu Barcelony na Spotify Camp Nou. W całym roku Polak strzelił 27 goli w barwach Blaugrany i sięgnął po Ligę, Puchar oraz Superpuchar.

Robert Lewandowski dobrze wspomina wyjazdy do Villarreal. W poprzednim sezonie zdobył tam dwie bramki. Wcześniej trafił także w pamiętnym meczu zakończonym wynikiem 3:4. Ceramica to stadion, na którym Polak regularnie zostawia swój ślad i liczy, że podobnie będzie tym razem.

