Villarreal – Barcelona: przewidywane składy na wielki hit La Liga

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona postawi na Lewandowskiego w pierwszym składzie?

Barcelona w tym sezonie radzi sobie dość dobrze. Można nawet powiedzieć, że Duma Katalonii pomimo swoich problemów potrafi nie tylko dobrze grać, ale i punktować. Doskonałym tego przykładem są rozgrywki hiszpańskiej La Liga, gdzie Hansi Flick i jego podopieczni są na pozycji lidera i po dzisiejszym meczu mogą odskoczyć od reszty stawki, w tym przede wszystkim od Realu Madryt.

Zadanie to nie będzie jednak takie łatwe, a to bowiem wszystko ze względu na fakt, że Barcelona zmierzy się dzisiaj o godzinie 16:15 w wyjazdowym starciu hiszpańskiej La Liga z zespołem Villarrealu, który obecnie lokuję się na trzecim miejscu. Na koncie piłkarzy Żółtej Łodzi Podwodnej jest 35 oczek i choć to przepaść w stosunku do Blaugrany, to nie można lekceważyć rywala. Wie to Hansi Flick, który na to spotkanie najprawdopodobniej desygnuje najmocniejszą dostępną obecnie jedenastkę.

Naturalnie z perspektywy kibiców w naszym kraju ważne jest także to, co z dwoma Polakami w składzie. Na występ Wojciecha Szczęsnego najpewniej nie ma większych szans, ale niepewna jest sytuacja Roberta Lewandowski, który – jeśli w ogóle – to zapewne pojawi się na murawie po wejściu z ławki rezerwowych.

Villarreal: Junior; Navarro, Marin, Veiga, Pedraza; Buchanan, Comesana, Parejo, Moleiro; Perez, Mikautadze.

Barcelona: Garcia; Kounde, Cubarsi, Martin, Balde; Garcia, De Jong; Yamal, Lopez, Raphinha; Torres.

Zobacz także: Real skończył rok zwycięstwem! Mbappe wyrównał rekord Ronaldo [WIDEO]

