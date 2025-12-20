Barcelona zagra z Villarrealem. Flick zdradził, co z Lewandowskim

Robert Lewandowski wystąpił tylko w jednym z czterech ostatnich spotkań FC Barcelony. W niedzielę Duma Katalonii zagra z Villarrealem. Hansi Flick ujawnił, czy Polak jest gotowy do gry.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski może zagrać w meczu Villarreal – Barcelona

Robert Lewandowski w ostatnich tygodniach grał zdecydowanie mniej. Reprezentant Polski rozegrał tylko jeden z czterech ostatnich spotkań. Dwa ostatnie mecze opuścił ze względu na problemy mięśniowe. W starciu z Guadalajarą znalazł się w kadrze meczowej, ale w ostatniej chwili podjęto decyzję o usunięciu go z protokołu meczowego.

W niedzielę (21 grudnia) Barcelona zagra ostatni mecz w 2026 roku. Ich rywalem w wyjazdowym spotkaniu będzie Villarreal. Hansi Flick na konferencji prasowej zdradził, czy Lewandowski będzie mógł zagrać. Okazuje się, że Polak dostał zielone światło na występ w niedzielę.

– Jest gotów do gry i jest jedną z opcji, aby zagrać. Nie chcieliśmy podejmować ryzyka w Pucharze Króla, ale może już grać i to jest dobra wiadomość – powiedział Hansi Flick, cytowany przez serwis BarcaInfo.

Lewandowski ostatnio coraz częściej zmaga się z urazami. Z powodu kontuzji opuścił m.in. pierwszy mecz sezonu, a także trzy spotkania w październiku. Łącznie w bieżących rozgrywkach wystąpił w 17 meczach, w których zdobył 8 goli.

Warto dodać, że kontrakt Lewandowskiego wygasa w czerwcu przyszłego roku. Na ten moment trudno przewidzieć, czy zostanie w Barcelonie. O Polaka od niedawna mocno zabiega Chicago Fire, czyli klub występujący w MLS. W przeszłości pojawiały się również doniesienia o możliwym transferze do Milanu. Gianluca Di Marzio specjalnie dla Goal.pl zdradził, czy taki scenariusz jest możliwy.