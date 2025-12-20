Lewandowski łączony z trzema klubami. Napastnik rozważa nieoczywisty kierunek

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski może wyjechać z Europy

Robert Lewandowski może wkrótce stanąć przed jedną z najważniejszych decyzji w swojej karierze. Choć wciąż pozostaje istotnym ogniwem zespołu Barcelony, w klubie panuje świadomość, że jego czas na Camp Nou powoli dobiega końca. Kontrakt polskiego napastnika obowiązuje do końca czerwca 2026 roku.

Władze katalońskiego giganta zdają sobie sprawę, że odejście 37-latka znacząco odciążyłoby listę płac i ułatwiło planowanie kolejnych transferów. Sam zawodnik nie ukrywa, że nadal ma ambicje sportowe, ale coraz częściej bierze pod uwagę projekty, które zagwarantują stabilność finansową na ostatnim etapie kariery.

Jednym z najbardziej realnych kierunków wydają się Stany Zjednoczone. Według doniesień, Chicago Fire poważnie rozważa sprowadzenie polskiego napastnika. Zainteresowanie wykazuje także New York Red Bulls. MLS oferuje mniej większy komfort życia oraz możliwość dalszego rozwoju marki osobistej bez ciągłej presji towarzyszącej grze w Dumie Katalonii. Dla doświadczonego snajpera może to być atrakcyjna opcja.

Drugim poważnym kierunkiem pozostaje Arabia Saudyjska, która od dłuższego czasu skutecznie przyciąga największe nazwiska światowego futbolu. Sytuację Lewandowskiego monitoruje Neom SC – klub realizujący ambitny projekt sportowo-marketingowy.

Saudyjczycy są gotowi zaproponować kontrakt zdecydowanie przewyższający obecne zarobki Polaka w Katalonii. Choć kwestie finansowe nie są dla Lewandowskiego jedynym kryterium, trudno je całkowicie pominąć. W trwającym sezonie Lewandowski rozegrał 17 spotkań, w których zdobył osiem bramek i zanotował dwie asysty.