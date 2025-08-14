Joan Laporta i Pini Zahavi odbyli ponad dwugodzinne spotkanie - informuje dziennik Sport. Jednym z tematów mógł być Robert Lewandowski. Izraelczyk odpowiada za interesy piłkarza Barcelony.

Newscom / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Laporta i Zahavi rozmawiali o przyszłości Lewandowskiego w Barcelonie

FC Barcelona na trzy dni przed pierwszym meczem w LaLiga może odetchnąć z ulgą, ponieważ sytuacja dot. Marca-Andre ter Stegena została wyjaśniona. Komisja medyczna zaakceptowała raport ws. stanu zdrowia niemieckiego bramkarza. Duma Katalonii może zatem bez problemu zarejestrować Joana Garcię, który ma być bramkarzem numer jeden w nadchodzącym sezonie.

O decyzji komisji jak ujawnił dziennik Sport prezydent Barcelony dowiedział się podczas spotkania z Pinim Zahavim. Izraelczyk to postać bardzo dobrze znana polskim kibicom, ponieważ odpowiada on za interesy Roberta Lewandowskiego.

Katalońskie źródło poinformowało, że Laporta rozmawiał z agentem reprezentanta Polski ok. dwóch godzin w jednej z najpopularniejszych restauracji w mieście – Botafumeiro. Jednym z wątków miała być przyszłość 36-latka, któremu za rok wygasa kontrakt. Nie jest tajemnicą, że Lewandowski cieszy się dużym zainteresowaniem wśród przedstawicieli Saudi Pro League. Temat transferu do Arabii Saudyjskiej na ten moment nie istnieje. Agent napastnika potwierdził to z resztą w ostatnim wywiadzie, zdradzając, że Polak odrzucił bajeczną ofertę.

Pojawiły się sugestię, że poruszony mógł zostać temat przedłużenia kontraktu, aby rozłożyć wynagrodzenie Lewandowskiego na kilka lat. W ten sposób Barcelona zyskałaby dodatkowe miejsce w Finansowym Fair-Play. Warto pamiętać, że Laporta w przeszłości ujawnił, że były kapitan reprezentacji Polski sam zaproponował takie rozwiązanie, deklarując w ten sposób pomoc Blaugranie.

Carlos Monfort, czyli dziennikarz katalońskiego Sportu zaznacza jednak, że spotkanie odbyło się w nieformalnym tonie. Podczas rozmowy nie podjęto żadnych decyzji. Co więcej, Laporta i Zahavi regularnie spotykają się ze sobą, aby na bieżąco omawiać najważniejsze tematy.