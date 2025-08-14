Barcelona dopięła swego. Wiadomo, co z rejestracją Garcii

FC Barcelona otrzymała odpowiedź ws. raportu medycznego Marca-Andre ter Stegena. Komisja medyczna zatwierdziła dokument, przez co klub zwolni 40% wynagrodzenia bramkarza w limicie płac. Oznacza to, że Joan Garcia zostanie oficjalnie zarejestrowany.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Joan Garcia

Joan Garcia zostanie oficjalnie zarejestrowany przez Barcelonę

FC Barcelona w letnim oknie transferowym postanowiła, że do klubu sprowadzony zostanie Joan Garcia. Utalentowany bramkarz z miejsca stanie się „jedynką” między słupkami, zastępując tym samym Wojciecha Szczęsnego oraz Marca-Andre ter Stegena. Jeszcze do niedawna problem stanowiła rejestracja zawodnika. Natomiast wygląda na to, że sprawa zakończy się po myśli Katalończyków.

Kluczowa w tej kwestii była kontuzja niemieckiego golkipera. Po ogromnym zamieszaniu i konflikcie na linii Barcelona – Ter Stegen, finalnie za zgodą 33-latka wysłano raport do komisji medycznej LaLiga. W środę wieczorem (13 sierpnia) dokument został zatwierdzony. Oznacza to, że Duma Katalonii może uwolnić 40% wynagrodzenia reprezentanta Niemiec w limicie płac.

Choć wcześniej sugerowano, że do dyspozycji Blaugrany będzie aż 80% wynagrodzenia Ter Stegena, to w raporcie podano, że przerwa bramkarza potrwa 4 miesiące. W takim przypadku nie mogą uwolnić więcej niż 40% pensji. Dwukrotnie wyższa kwota uwolniona z limitu płac byłaby w przypadku przerwy trwającej minimum 5 miesięcy.

Z informacji podanych przez Javiego Miguela z dziennika AS wynika, że wystarczy to, aby zarejestrować Joana Garcię. Nowy nabytek Barcelony będzie mógł wystąpić już w sobotnim spotkaniu 1. kolejki LaLiga, w której Katalończycy zagrają z Realem Mallorca.