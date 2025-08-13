Lewandowski dostał bajeczną ofertę. Agent zdradził kwotę

Robert Lewandowski otrzymał bajeczną ofertę kontraktu z Arabii Saudyjskiej. Pini Zahavi w rozmowie z Faktem zdradził, że Polak mógł zarabiać ponad 100 milionów euro rocznie. Mimo to wolał zostać w FC Barcelonie.

Zahavi potwierdził ofertę. Lewandowski mógł odejść z Barcelony

Robert Lewandowski ma przed sobą ostatni rok kontraktu w FC Barcelonie. Na ten moment nie wiadomo, jaka przyszłość czeka jednego z najwybitniejszych polskich piłkarzy. Niewykluczone, że będzie to jego ostatni sezon w Hiszpanii. Media już od dawna spekulują o potencjalnym wyjeździe do Saudi Pro League w Arabii Saudyjskiej bądź MLS w Stanach Zjednoczonych.

W rozmowie z Faktem na temat przyszłości Lewandowskiego wypowiedział się Pini Zahavi, czyli agent piłkarza. Jak mówi jeden z najbardziej znanych agentów na świecie, 36-latek w przeszłości nigdy nie rozważał opuszczenia Barcelony. Nie były w stanie go przekonać nawet gigantyczne pieniądze, jakie oferowały mu tamtejsze kluby.

– To jego miejsce na ziemi, tam czuje się najlepiej. Poza tym kluby w Arabii są przepełnione zawodnikami, sami już nie wiedzą, co mają z nimi robić. Tam są limity obcokrajowców, a to ogranicza pole działania. Ale Robert i tak nie chciał tam grać – mówi Zahavi w rozmowie z Faktem.

– Rok temu dostał konkretną propozycję. Za sezon oferowano mu więcej niż sto milionów euro. Za sezon! Ale on wolał walkę o zwycięstwo w La Lidze oraz Lidze Mistrzów. I niewiele brakowało, aby zrealizował oba cele – zdradził Pini Zahavi.

Przypomnijmy, że Lewandowski trafił do Barcelony w 2022 roku z Bayernu Monachium za ok. 45 milionów euro. Łącznie w barwach Dumy Katalonii rozegrał 147 spotkań, w których zdobył 101 goli. Na swoim koncie ma m.in. dwa mistrzostwa Hiszpanii.