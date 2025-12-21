Laporta oskarżony o kłamstwa. Ostry przekaz w klubowej telewizji Realu

11:44, 21. grudnia 2025
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Barca Universal

Real Madryt ponownie zaostrzył medialny konflikt z FC Barceloną. Klubowa telewizja Królewskich przed meczem z Sevilla odniosła się do słów Joana Laporty i wróciła do sprawy Negreiry, nie pozostawiając złudzeń co do swojego stanowiska.

Joan Laporta
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Real Madryt TV kontra Laporta. Sprawa Negreiry wraca na pierwszy plan

Real Madryt wykorzystał przedmeczową transmisję przed spotkaniem z Sevillą, by ponownie uderzyć w Joana Laporte. W klubowej telewizji odpowiedziano na zarzuty prezesa Barcelony, który oskarżył stację o szerzenie kłamstw i dezinformacji. Przekaz był bezpośredni i nie pozostawiał miejsca na kompromis.

Redaktorzy stanowczo odrzucili te oskarżenia i odwróciła narrację. – Jeśli mówienie prawdy jest pluciem, to będziemy pluć dalej – przekazano na antenie. Następnie stacja szczegółowo przeanalizowała zeznania Laporty złożone przed sądem w sprawie Negreiry, wskazując na rzekome sprzeczności.

Real Madryt TV zarzucił Laporcie trzy poważne nieścisłości. – Laporta został przyłapany na trzech sprzecznościach albo kłamstwach, co oznacza fałszywe zeznania, a to jest przestępstwo. Po pierwsze twierdzi, że nie zna Negreiry, choć istnieją nagrania. Po drugie mówi, że raporty trafiały do pionu sportowego, a Luis Enrique i Valverde twierdzą, że nigdy ich nie widzieli. Po trzecie pokazuje pudła z raportami, a potem mówi, że dokumenty były niszczone co pięć lat. Więc kto tu kłamie – padło na antenie.

Następnie rozmówcy poszli jeszcze dalej, sugerując, że sprawa wykracza poza sportową rywalizację. – Najgorsze jest to, że biorą was za głupców i próbują wmówić wam serię oburzających kłamstw. Laporta nie mówi prawdy przed sędzią. Świadek może skończyć oskarżony o krzywoprzysięstwo. Można kpić z partnerów i kraju, ale nie z sędziego – dodano.

– To bardzo poważna sprawa. Doszło do ogromnego oszustwa i wszystkie kluby powinny być oburzone. Sprawiedliwość działa wolno, ale nadejdzie moralne zadośćuczynienie i zostanie udowodnione, że Barcelona oszukiwała – podsumowano.

