Laporta oskarżony o kłamstwa. Ostry przekaz w klubowej telewizji Realu

Real Madryt ponownie zaostrzył medialny konflikt z FC Barceloną. Klubowa telewizja Królewskich przed meczem z Sevilla odniosła się do słów Joana Laporty i wróciła do sprawy Negreiry, nie pozostawiając złudzeń co do swojego stanowiska.

Joan Laporta

Real Madryt TV kontra Laporta. Sprawa Negreiry wraca na pierwszy plan

Real Madryt wykorzystał przedmeczową transmisję przed spotkaniem z Sevillą, by ponownie uderzyć w Joana Laporte. W klubowej telewizji odpowiedziano na zarzuty prezesa Barcelony, który oskarżył stację o szerzenie kłamstw i dezinformacji. Przekaz był bezpośredni i nie pozostawiał miejsca na kompromis.

Redaktorzy stanowczo odrzucili te oskarżenia i odwróciła narrację. – Jeśli mówienie prawdy jest pluciem, to będziemy pluć dalej – przekazano na antenie. Następnie stacja szczegółowo przeanalizowała zeznania Laporty złożone przed sądem w sprawie Negreiry, wskazując na rzekome sprzeczności.

Real Madryt TV zarzucił Laporcie trzy poważne nieścisłości. – Laporta został przyłapany na trzech sprzecznościach albo kłamstwach, co oznacza fałszywe zeznania, a to jest przestępstwo. Po pierwsze twierdzi, że nie zna Negreiry, choć istnieją nagrania. Po drugie mówi, że raporty trafiały do pionu sportowego, a Luis Enrique i Valverde twierdzą, że nigdy ich nie widzieli. Po trzecie pokazuje pudła z raportami, a potem mówi, że dokumenty były niszczone co pięć lat. Więc kto tu kłamie – padło na antenie.

Następnie rozmówcy poszli jeszcze dalej, sugerując, że sprawa wykracza poza sportową rywalizację. – Najgorsze jest to, że biorą was za głupców i próbują wmówić wam serię oburzających kłamstw. Laporta nie mówi prawdy przed sędzią. Świadek może skończyć oskarżony o krzywoprzysięstwo. Można kpić z partnerów i kraju, ale nie z sędziego – dodano.

– To bardzo poważna sprawa. Doszło do ogromnego oszustwa i wszystkie kluby powinny być oburzone. Sprawiedliwość działa wolno, ale nadejdzie moralne zadośćuczynienie i zostanie udowodnione, że Barcelona oszukiwała – podsumowano.

