Man Utd, Chelsea i Arsenal powalczą o transfer włoskiego defensora

Atalanta wychowała kolejny diament, który przyciąga uwagę największych klubów Europy. Marco Palestra błyszczy na wypożyczeniu w Cagliari i mimo młodego wieku już stał się jednym z najbardziej rozchwytywanych obrońców.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Marco Palestra

Palestra na celowniku gigantów, Atalanta dyktuje warunki

Atalanta od lat słynie z umiejętności rozwijania młodych talentów i Marco Palestra jest tego najlepszym przykładem. Dwudziestoletni prawy obrońca, wychowanek akademii z Bergamo, imponuje formą na wypożyczeniu w Cagliari. Nie jest typowym bocznym defensorem. Łączy inteligencję taktyczną z siłą fizyczną i spokojem w grze, który rzadko spotyka się u tak młodych zawodników.

Marco Palestra bardzo szybko zapracował na status piłkarza z najwyższej półki transferowej. Jego wycena wzrosła już do poziomu 35 – 40 milionów euro. To efekt dojrzałych występów i regularności, którą pokazuje w Serie A. Zainteresowanie jest ogromne i nie ogranicza się wyłącznie do Włoch.

Marco Palestra znajduje się na radarze Interu, Juventusu, Milanu i Napoli, ale to kluby zagraniczne wywierają największą presję. Arsenal, Chelsea i Manchester United śledzą jego rozwój z trybun niemal co tydzień. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku Barcelony, Atletico Madryt oraz Bayernie Monachium. Każdy z tych klubów widzi w nim zawodnika gotowego na najwyższy poziom.

Atalanta nie zamierza się jednak spieszyć. Klub ma stabilną sytuację finansową i nie odczuwa potrzeby sprzedaży. Latem odrzucono ofertę Liverpoolu opiewającą na 20 milionów euro, co jasno pokazuje skalę oczekiwań. Władze z Bergamo czują się komfortowo i zachowują pełną kontrolę nad negocjacjami.

Atalanta bierze pod uwagę różne scenariusze na styczeń. Oprócz klasycznego transferu gotówkowego rozważane są bardziej złożone rozwiązania. W grę mogą wchodzić wymiany zawodników lub klauzule od kolejnej sprzedaży. Jedno jest pewne. Marco Palestra będzie jednym z najgorętszych nazwisk nadchodzącego okna transferowego.

