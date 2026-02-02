Kto za Bellinghama? Arbeloa ma trzy opcje w Realu

Real Madryt przez najbliższy miesiąc będzie musiał radzić sobie bez Jude'a Bellinghama. Anglik doznał kontuzji w starciu z Rayo Vallecano. Według dziennika Marca trener ma trzy opcje, jak go zastąpić.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Jude Bellingham

Bellingham kontuzjowany. Arbeloa szuka zastępstwa dla gwiazdy Realu

Real Madryt cały czas dotrzymuje kroku FC Barcelonie w walce o mistrzostwo Hiszpanii. Ostatnia kolejka miała dla nich jednak słodko-gorzki smak. Mimo zwycięstwa z Rayo Vallecano w ostatnich minutach meczu, na początku spotkania kontuzji doznał Jude Bellingham. Anglik nie był w stanie kontynuować gry, więc potrzebna była zmiana. Na boisku zastąpił go Brahim Diaz.

Badania wykazały, że Bellingham doznał kontuzji mięśnia półścięgnistego, czyli krótko mówiąc jest to uraz kolana. Przerwa w grze ma potrwać nawet miesiąc, więc pomocnik z pewnością opuści kluczowe mecze z Benfiką w Lidze Mistrzów.

Bellingham na ten moment opuści ok. sześć/siedem spotkań. Z tego powodu Alvaro Arbeloa musi znaleźć zastępstwo za Anglika, ponieważ jest on kluczowym piłkarzem w środku pola. Jak podaje Marca, szkoleniowiec ma trzy opcje do wyboru.

Pierwsza opcja to Brahim Diaz, czyli zawodnik, który zastąpił Bellinghama w trakcie spotkania z Rayo. Źródło przypomina, że Marokańczyk pełnił podobną rolę w sezonie 2023/2024, gdy grał na pozycji, którą obecnie zajmuje reprezentant Anglii. Drugi kandydat to Eduardo Camavinga, czyli strażak Realu Madryt. Francuz grał już niemalże na wszystkich możliwych pozycjach, odkąd jest w klubie.

W grę wchodzi także powrót Federico Valverde do środka pola. Natomiast w tym przypadku musi zostać spełniony inny warunek. Urugwajczyk wróci do drugiej linii, ale na prawej obronie do gry gotowy musi być wracający po kontuzji Trent Alexander-Arnold.