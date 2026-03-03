Arbeloa może podzielić los Alonso! Piłkarze Realu wydali już wyrok

Real Madryt zawodzi, a Alvaro Arbeloa stracił już zaufanie piłkarzy. To sytuacja podobna do tej sprzed zwolnienia Xabiego Alonso. Informacje w tej sprawie przekazał zarówno "The Athletic", jak i hiszpańska "Marca".

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Arbeloa stracił już zaufanie piłkarzy Realu Madryt

Real Madryt w tym sezonie rozczarowuje. Wielu spodziewało się bowiem, że Królewscy powalczą o mistrzostwo Hiszpanii, a nawet będą głównym faworytem w kontekście problemów FC Barcelony. Tymczasem jest zupełnie inaczej. Po wczorajszej porażce z Getafe tracą oni cztery punkty do Dumy Katalonii, co na tym etapie sezonu jest już liczbą na tyle sporą, że musi niepokoić.

Właściwie ostatnią nadzieją dla uratowania tego sezonu jest wygrania w Lidze Mistrzów. O to także nie będzie łatwo, gdyż już w najbliższym starciu na Real czeka Manchester City. Nie ma więc wątpliwości, że najbliższe tygodnie o wszystkim zdecydują. Także o przyszłości Alvaro Arbeloi. Według informacji przekazanych przez „The Athletic”, piłkarze Realu Madryt stracili już zaufanie do szkoleniowca. Takie same wieści przekazuje „Marca”, co zdaje się przypominać sytuację sprzed zwolnienia Xabiego Alonso. Należy więc spodziewać się, że Alvaro Arbeloa może podzielić los innego Hiszpana.

Alvaro Arbeloa do tej pory prowadził zespół Los Blancos w sumie w 12 meczach, 8 z nich wygrał, a aż 4 przegrał. Daje to średnią punktową na poziomie 2,00 pkt./mecz. W ostatnim czasie mówiło się przede wszystkim o tym, że następcą 43-latka mógłby zostać Jurgen Klopp. Trudno jednak teraz wyrokować.

