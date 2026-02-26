Lewandowski może się pakować! Barcelona podjęła decyzję

FC Barcelona nie zamierza proponować nowego kontraktu Robertowi Lewandowskiemu - zdradził Ferran Olive w rozmowie z serwisem Culemania. Wygląda na to, że Polak po sezonie zmieni klub.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona nie planuje przedłużać kontraktu Lewandowskiego

Cztery lata – tyle prawdopodobnie będzie trwała przygoda Roberta Lewandowskiego z FC Barceloną. Według najnowszych informacji z otoczenia Joana Laporty w klubie zapadła już decyzja w sprawie przyszłości napastnika reprezentacji Polski. Powszechnie wiadomo, że kontrakt 37-letniego piłkarza dobiega końca w czerwcu. Tematem numer jeden jest to, czy zostanie przedłużony.

Ferran Olive, czyli były skarbnik Katalończyków, a obecnie współpracownik Joana Laporty w rozmowie z serwisem Culemania odniósł się do sytuacji kontraktowej Roberta Lewandowskiego. Z jego wypowiedzi wynika, że Barcelona nie zaoferuje mu nowej umowy.

– Nie, w zasadzie nie. Powiedziałbym, że nie. W tej chwili jest to powszechnie wiadome, że szukamy środkowego napastnika. FC Barcelona ma ku temu możliwości i obecnie szuka czołowego napastnika – powiedział członek sztabu wyborczego Joana Laporty.

Lewandowski trafił na Camp Nou w 2022 roku z Bayernu Monachium. Duma Katalonii zapłaciła za niego ok. 45 milionów euro. W tym czasie rozegrał w klubie 178 spotkań, w których zdobył 114 goli i zanotował 23 asysty. Na swoim koncie ma m.in. tytuł króla strzelców La Liga, dwa mistrzostwa Hiszpanii, dwa Puchary Króla oraz Superpuchar Hiszpanii.

W kontekście przyszłości Lewandowskiego najczęściej pisze się o MLS. Jakiś czas temu Chicago Fire potwierdziło, że złożyli mu ofertę kontraktu. Reprezentant Polski mógłby liczyć na gwiazdorską umowę i miano najlepiej zarabiającego piłkarza w klubie.