Bellingham przejdzie zabieg. Wtedy ma wrócić do gry

Real Madryt liczył na wygranie Klubowych Mistrzostw Świata, ale dotarł jedynie do półfinału, gdzie został rozbity przez Paris Saint-Germain. Teraz zespół Xabiego Alonso przygotowuje się do nowego sezonu. Zgodnie z zapowiedziami, po zakończonym turnieju Jude Bellingham przejdzie wyczekiwany zabieg barku. Ta kontuzja doskwiera mu już od miesięcy, więc teraz jest czas, aby zadbać o zdrowie i wrócić do pełnej sprawności.

Anglik ma termin operacji na środę 16 lipca. Później czeka go dłuższa przerwa od gry – wiadomo, że nie będzie dostępny na inaugurację sezonu 2025/2026. Real Madryt przystąpi więc do ligowych rozgrywek poważnie osłabiony, bowiem Bellingham to absolutnie kluczowa postać środka pola.

22-latek z pewnością będzie dążył do tego, aby jak najszybciej wrócić do pełnej sprawności. Dziennikarz Guillermo Rai zdradził, że powrót na boisko planuje na październik. Wówczas ma być już gotowy do gry.

Real Madryt oczywiście nie będzie go pospieszał, gdyż najważniejsze jest zdrowie. Bellingham to podpora ofensywy, ale bez niego klub i tak powinien sobie poradzić. Na nieobecności Anglika powinni skorzystać Arda Guler, Brahim Diaz czy Franco Mastantuono.

W sezonie 2024/2025 Bellingham rozegrał 51 spotkań, notując w tym czasie 14 bramek oraz 14 asyst. Miał swój udział również podczas Klubowych Mistrzostw Świata, kiedy to w sześciu występach zgromadził gola i asystę.