Carlo Ancelotti dokonał zmiany w kadrze Realu Madryt na mecz z Realem Sociedad. Na liście powołanych ostatecznie znalazł się Jude Bellingham, ale za to wypadł Rodrygo Goes.

Kirby Lee / Alamy Na zdjęciu: Jude Bellingham, Rodrygo i Dani Carvajal

Real Sociedad – Real Madryt. Zmiany w kadrze Królewskich

Real Madryt już dzisiaj (piątek, 26 kwietnia) o godzinie 21:00 na wyjeździe zmierzy się z Realem Sociedad w spotkaniu 33. kolejki La Ligi. Królewscy do tego meczu mieli przystąpić bez Jude’a Bellinghama, który miał problemy żołądkowe. Carlo Ancelotti w ostatniej chwili dokonał jednak korekty w kadrze swojego zespołu. Angielski pomocnik ostatecznie uda się z drużyną do Kraju Basków, co jest dobrą wiadomością.

Los Blancos przekazali jednak swoim kibicom także złą informację – z listy powołanych wykreślony został Rodrygo Goes. Brazylijski skrzydłowy ma objawy grypopodobne. Real Madryt woli dmuchać na zimne i Carletto tego wieczoru nie skorzysta również z Ferlanda Mendy’ego, który zmaga się z przeciążeniem mięśniowym. Klub z Santiago Bernabeu priorytetowo traktuje dwumecz z Bayernem Monachium w ramach półfinału Ligi Mistrzów.

Ekipa prowadzona przez Carlo Ancelottiego jest zdecydowanym liderem tabeli i ma aż jedenaście punktów przewagi nad drugą Barceloną. Włoski szkoleniowiec może więc dać szanse zmiennikom, gdyż Królewscy są już niemal pewni zdobycia mistrzostwa Hiszpanii. Dziś wieczorem w pierwszym składzie mogą wybiec m.in. Kepa Arrizabalaga oraz Arda Gueler.