Power Sport Images Ltd / Alamy Na zdjęciu: Aymeric Laporte

Aymeric Laporte na celowniku Athletic Bilbao

Aymeric Laporte w ubiegłorocznym letnim okienku transferowym zdecydował się obrać popularny kierunek i przeprowadził się do Arabii Saudyjskiej. Za transfer reprezentanta Hiszpanii Al-Nassr zapłacił Manchesterowi City 27.5 miliona euro. Okazuje się, że po roku przygoda 29-letniego stopera na Bliskim Wschodzie może dobiec końca.

Jak poinformowali dziennikarz portalu „AS”, Aymeric Laporte nie jest do końca szczęśliwy w Arabii Saudyjskiej. Hiszpański zawodnik ma poważnie zastanawiać się nad swoją przyszłością i ewentualnym powrocie do Europy. Kontrakt 29-latka z Al-Nassr obowiązuje do końca czerwca 2026 roku, a sam klub może nie pójść na ustępstwa piłkarza. Wspomniane źródło zatem donosi, że jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, to stoper będzie musiał zrzec się ogromnego wynagrodzenia, tym samym zrywając obowiązującą umowę.

Nowe informacje w sprawie przyszłości Aymerica Laporte’a również przekazuje „Marca”. Hiszpański serwis zdradził, że zawodnik może wrócić na stare śmieci. Transferem 29-letniego obrońcy jest bowiem zainteresowany Athletic Bilbao, czyli jego były pracodawca. „Los Leones” nie mogę narzekać na finanse, ponieważ stać ich na spełnienie oczekiwań piłkarza. Klub jest w stanie zaoferować reprezentantowi Hiszpanii aż trzyletni kontrakt oraz wysokie wynagrodzenie. Jednak decyzja w sprawie przeprowadzki będzie należała wyłącznie do Aymerica Laporte’a.

