Martin Zubimendi jest przymierzany do Arsenalu czy Bayernu Monachium. Reprezentant Hiszpanii ostatecznie może jednak zostać w Realu Sociedad, co zasugerował w rozmowie z gazetą MARCA.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Martin Zubimendi

Martin Zubimendi nigdzie się nie wybiera

Martin Zubimendi jest jednym z najlepszych pomocników w La Lidze. 25-latek przez dłuższy czas był łączony z przeprowadzką do Barcelony, ale Dumy Katalonii nigdy nie było stać na spełnienie wygórowanych żądań Realu Sociedad. Wyłożyć ponad 50 milionów euro za pięciokrotnego reprezentanta Hiszpanii są w stanie takie kluby jak niemiecki Bayern Monachium oraz angielski Arsenal, jednak sam piłkarz ostatnio zasugerował pozostanie w Kraju Basków.

– Jestem bardzo szczęśliwy w Realu Sociedad, ten klub jest moim domem. Nie mogę powiedzieć, że będę tutaj występował do końca mojej kariery, ponieważ w przyszłości być może nie będę prezentował odpowiedniego poziomu, żeby kontynuować grę w tym zespole. Co do ostatnich plotek, to kompletnie się nimi nie przejmuję – powiedział Martin Zubimendi w wywiadzie udzielonym hiszpańskiemu dziennikowi “MARCA” (cytowany przez Fabrizio Romano).

Wychowanek baskijskiej drużyny w 44 spotkaniach aktualnego sezonu strzelił 4 bramki i zaliczył 1 asystę. Portal “Transfermarkt” wycenia go na 50 milionów euro. Umowa defensywnego pomocnika z Realem Sociedad wygasa dopiero 30 czerwca 2027 roku. Jeśli 25-latek zostanie na Estadio Anoeta, to niewykluczone, że stroną usiądą do rozmów na temat nowego kontraktu.