ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior i Kylian Mbappe

Mbappe lub Vinicius. Ekspert domaga się odejścia jednej z gwiazd

Real Madryt przegrał z PSG aż 0:4 w półfinale Klubowych Mistrzostw Świata. Królewscy nie mieli zbyt wielu argumentów na tle niedawnego triumfatora Ligi Mistrzów, co wywołało mnóstwo dyskusji w hiszpańskich mediach. Bardzo ostro na temat gwiazd Los Blancos wypowiadali się eksperci El Chiringuito.

Największe zarzuty skierowano wobec Kyliana Mbappe i Viniciusa Juniora. Gwiazdy zostały skrytykowane przede wszystkim za brak zaangażowania w pressing. Fran Garrido powiedział nawet, że jeden z tych zawodników musi opuścić klub, aby drużyna mogła się rozwijać.

– Albo Vinicius, albo Mbappe zmienią swoją postawę, albo jeden z nich będzie musiał odejść. Oni zlekceważyli Real Madryt – powiedział ekspert.

Ponadto Josep Pedrerol ma wątpliwości, czy Viniciusowi zależy na pozostaniu w Realu Madryt. Brazylijczykowi zarzucono brak szacunku wobec klubu nie tylko za postawę na boisku.

– Jest sprawa Viniciusa. Dużo mówi się o przedłużeniu kontraktu, ale potem w mediach społecznościowych usuwa nazwę Realu Madryt, usuwa zdjęcia z podnoszeniem Pucharu Europy. To brak przywiązania Viniciusa do klubu i kibiców. Przed przedłużeniem kontraktu trzeba porozmawiać, dowiedzieć się, jak się czuje. Czy jest zmotywowany, by zostać w Madrycie, czy ma ochotę kontynuować? Xabi Alonso ma przed sobą dużo pracy, powodzenia – powiedział dziennikarz.