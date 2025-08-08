Jan Tomaszewski reaguje po kontuzji Lewandowskiego. Wymowne słowa legendy

18:46, 8. sierpnia 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Super Express

Robert Lewandowski doznał kontuzji mięśnia dwugłowego uda w lewej nodze. Jan Tomaszewski, w rozmowie z "Super Expressem", zwrócił uwagę na wiek napastnika Barcelony.

Robert Lewandowski
Obserwuj nas w
Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Kontuzja Roberta Lewandowskiego, Jan Tomaszewski wbija szpilkę

FC Barcelona opublikowała komunikat dotyczący stanu zdrowia Roberta Lewandowskiego. Jak poinformował kataloński klub, polski napastnik doznał urazu mięśniowego i nie będzie do dyspozycji trenera Hansiego Flicka w niedzielnym meczu o Puchar Joana Gampera, w którym Blaugrana zmierzy się z włoskim Como 1907.

Sytuacja zdrowotna 158-krotnego reprezentanta Polski wywołała liczne komentarze, a głos postanowił zabrać Jan Tomaszewski. W trakcie programu „Super Expressu” nie owijał w bawełnę i dosadnie skomentował uraz napastnika. – Przepraszam, panie redaktorze, jaki jest PESEL Roberta? – zapytał retorycznie legendarny bramkarz Biało-Czerwonych.

Tylko u nas

Maksym Khlan
Jest decyzja Wisły w sprawie Chłania! [NASZ NEWS]
Niels Frederiksen
Crvena zvezda to nie wyrok. Lech rzuca wyzwanie hegemonowi
Jesus Jimenez: To będzie dla mnie wyjątkowy moment [NASZ WYWIAD]

Odniósł się także do entuzjastycznych opinii, które sugerowały, że napastnik wraca do formy po wakacyjnej przerwie. – Jak ja czytam wypociny niektórych: „Robert gra wspaniale, jak on się teraz przygotował. Ta przerwa na Finlandię mu pomogła”. Ludzie kochani puknijcie się w głowę – stwierdził Tomaszewski.

– Robert w tej chwili powinien wchodzić na „zmęczonego” przeciwnika. Za rok czasu, kiedy Robert będzie miał pełne prawo wyboru, odejdzie za darmo, a to jest ostatni moment, gdzie Barcelona może uzyskać pieniądze za niego – dodał. Warto zaznaczyć, że pod znakiem zapytania stoi występ Lewandowskiego na inaugurację La Liga. Barcelona już 16 sierpnia zmierzy się na wyjeździe z RCD Mallorca.

POLECAMY TAKŻE

Marc-Andre ter Stegen
Ter Stegen z nagłym komunikatem. Jasny przekaz dla Barcelony
Robert Lewandowski i Lamine Yamal
Yamal i Lewandowski ukarani. UEFA nie oszczędziła gwiazd Barcelony
Hansi Flick
Barcelona z kolejnym problemem. Gwiazdor opuścił trening