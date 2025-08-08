Lewandowski straci początek sezonu?! Hiszpanie podali nowe wieści

Robert Lewandowski podczas przygotowań do sezonu doznał kontuzji mięśniowej. Barcelona przekazała, że Polak nie zagra w Pucharze Gampera. Według dziennika Sport napastnik może opuścić także starcie w 1. kolejce LaLiga.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski może nie zagrać z Realem Mallorca w 1. kolejce LaLiga

Robert Lewandowski ma przed sobą prawdopodobnie ostatni rok w FC Barcelonie. Umowa napastnika obowiązuje do czerwca 2026 roku. Wiele wskazuje na to, że kontrakt byłego kapitana reprezentacji Polski nie zostanie przedłużony. Niewykluczone, że w przyszłości trafi do Saudi Pro League. Niemniej jednak teraz w pełni skupia się na nadchodzącym sezonie, lecz początek może stracić przez kontuzję.

W piątek (8 sierpnia) Barcelona poinformowała, że Lewandowski doznał urazu mięśniowego. Oznacza to, że napastnik na pewno nie zagra w najbliższym meczu z Como 1907 w Pucharze Gampera. Spotkanie odbędzie się w niedzielę (10 sierpnia).

Kolejne informacje ws. stanu zdrowia 36-latka przekazał kataloński dziennik Sport. Według informacji, do których dotarł Sergi Capdevilla wynika, że pod znakiem zapytania stoi występ Lewandowskiego w 1. kolejce LaLiga. Sezon w lidze hiszpańskiej rozpocznie się w przyszłym tygodniu. Pierwszym rywalem Barcelony będzie Real Mallorca, a starcie zostanie rozegrane w sobotę (16 sierpnia).

Warto dodać, że Lewandowski z podobnym urazem zmagał się pod koniec poprzedniego sezonu. W połowie kwietnia również doznał kontuzji mięśniowej, przez którą nie wystąpił m.in. w finale Pucharu Króla oraz pierwszym półfinałowym starciu w Lidze Mistrzów.

Lewandowski gra w Barcelonie od 2022 roku. Łącznie rozegrał 147 spotkań, w których zdobył 101 goli.