Flick dostał świetną wiadomość. Pomocnik wraca do kadry meczowej

FC Barcelona potwierdziła, że Gavi otrzymał pozwolenie na grę od klubowych lekarzy. 21-letni pomocnik może zagrać w najbliższym meczu z Sevillą.

FC Barcelona zmierzy się z Sevillą w spotkaniu 28. kolejki La Ligi. Mecz zostanie rozegrany w niedzielę, 15 marca o godzinie 16:15 i zapowiada się jako jedno z najciekawszych starć tej serii gier. Trener Hansi Flick nie będzie mógł jednak skorzystać z kilku zawodników. W kadrze meczowej zabraknie Alejandro Balde, Andreasa Christensena, Frenkiego de Jonga oraz Julesa Kounde. Dla kibiców Barcelony pojawiła się jednak także dobra wiadomość. Podczas konferencji prasowej szkoleniowiec potwierdził bowiem powrót do kadry meczowej Gaviego.

21-letni pomocnik otrzymał zgodę na grę od klubowych lekarzy, co oznacza, że jest już gotowy do powrotu na boisko. Przypomnijmy, że we wrześniu ubiegłego roku młody Hiszpan przeszedł zabieg artroskopii kolana, który miał na celu zszycie oraz naprawę uszkodzonej łąkotki przyśrodkowej.

Kontuzja okazała się poważna, dlatego proces rehabilitacji trwał prawie osiem miesięcy. W tym czasie zawodnik pracował nad powrotem do pełnej sprawności pod okiem sztabu medycznego. Obecnie wszystko wskazuje na to, że pomocnik jest już w pełni sił i może ponownie walczyć o miejsce w składzie.

28-krotny reprezentant Hiszpanii jest wychowankiem Realu Betis, jednak do akademii Barcelony trafił w 2015 roku. W pierwszym zespole zadebiutował przed sezonem 2021/2022 i szybko stał się ważną postacią drużyny. Do tej pory rozegrał dla katalońskiego klubu 155 spotkań, zdobywając dziesięć bramek oraz notując osiemnaście asyst. Jego dynamiczny styl gry i duże zaangażowanie sprawiają, że jest jednym z ulubieńców kibiców.

Według danych serwisu „Transfermarkt” wartość rynkowa Gaviego wynosi aktualnie około 40 milionów euro, a jego kontrakt obowiązuje do połowy 2030 roku.