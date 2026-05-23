Legia Warszawa – Motor Lublin: gdzie oglądać?
Przed nami starcie w ramach 34. kolejki PKO BP Ekstraklasy, w którym Legia Warszawa podejmie Motor Lublin. Drużyna Wojskowych z dorobkiem 46 punktów zajmuje 7. miejsce i przy korzystnych wynikach innych meczów nadal może wywalczyć awans do pucharów. Z kolei ekipa Motorowców zgromadziła 43 oczka, co daje jej 11. pozycję. Warto nadmienić, że zespół z Lublina jest pewny utrzymania w elicie. Początek tej rywalizacji już w sobotę, czyli 23 maja, o godzinie 17:30. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.
Legia Warszawa – Motor Lublin: transmisja w TV
Pojedynek w ramach 34. kolejki PKO BP Ekstraklasy możesz obejrzeć w tradycyjnej telewizji, a mianowicie na następujących kanałach – CANAL+ 360 (komentarz: Przemysław Pełka i Michał Trela) oraz TVP Sport (komentarz: Jacek Laskowski i Robert Podoliński).
Legia Warszawa – Motor Lublin: stream online
Interesujące starcie między Legią Warszawa a Motorem Lublin oczywiście będzie dostępne również za pośrednictwem internetu. Ciekawie zapowiadające się spotkanie zostanie bowiem wyemitowane w serwisach streamingowych – CANAL+ online oraz tvpsport.pl.
Legia Warszawa – Motor Lublin: pytania i odpowiedzi
