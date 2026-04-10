Flick zdenerwował się na pytanie o przyszłość Lewandowskiego. „To nie jest dobry pomysł”

15:47, 10. kwietnia 2026
Wojciech Mazurek
Hansi Flick znowu musiał odpowiadać na pytanie o przyszłość Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie. Na konferencji prasowej był tym faktem wyraźnie poirytowany. "To nie jest dobry pomysł" - mówił, cytowany przez profil BarcaInfo.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

FC Barcelona w końcówce sezonu wciąż walczy o dwa trofea. Zdecydowanie lepiej wygląda sytuacja w lidze, gdzie prowadzą w tabeli z przewagą siedmiu punktów nad drugim Realem Madryt. Nieco gorzej jest za to w Lidze Mistrzów. Katalończycy przegrali pierwsze spotkanie z Atletico Madryt (0:2). Jednocześnie w klubowych gabinetach trwają rozmowy z Robertem Lewandowskim ws. przyszłości.

Poirytowany ciągłymi pytaniami o Lewandowskiego jest Hansi Flick. Na konferencji prasowej był zdenerwowany, gdy ponownie został zapytany o przyszłość reprezentanta Polski. Nie chciał o tym rozmawiać, odsyłając dziennikarzy do dyrektora sportowego.

Odpowiadałem już na to pytanie na każdej konferencji prasowej. Nie sądzę, żeby to był dobry pomysł, aby o tym rozmawiać. Stawka jest wysoka i wszyscy musimy skupić się na tym, co nas czeka. To nie jest dobry moment, żeby o tym rozmawiać. Poza tym to zadanie Deco – powiedział Hansi Flick, cytowany przez serwis BarcaInfo.

Na ten moment trudno jednoznacznie wskazać, czy Lewandowski zostanie w Barcelonie, czy nie. Cadena SER pisała w piątek, że Polak czuje się rozczarowany postawą Blaugrany. Co więcej, 37-latek ma poważnie rozważać oferty z innych klubów. Interesują się nim m.in. AC Milan, Juventus, Chicago Fire czy drużyny z Arabii Saudyjskiej.

